فرماندار تنگستان: قرآن چراغ هدایت امت اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی شنبه شب در مراسم باشکوه انس با قرآن کریم بهمناسبت ماه مبارک رمضان با حضور جمعی از اهالی مؤمن و روزهدار روستای باغک جنوبی، ضمن تبریک ایام ماه مبارک رمضان، این ماه را «بهار قرآن و فرصتی برای بازگشت به ارزشهای الهی» دانست و تأکید کرد: قرآن، کتاب هدایت و آرامش است و اگر ملتها به آموزههای نورانی آن پایبند باشند، هیچ ظلم و ستمی در جهان پایدار نخواهد ماند.
فرماندار تنگستان با اشاره به شرایط حساس منطقه و جنگ تحمیلی رمضان، گفت: در این ایام که امت اسلامی با آزمایشهای سختی روبهروست، بهترین سلاح ما ایمان، دعا و بازگشت به قرآن است، دشمنان اسلام در تلاشند وحدت مسلمانان را از میان ببرند، اما قرآن ما را به همدلی، مقاومت و امید دعوت میکند.
وی افزود: مردم تنگستان، با بهرهگیری از آموزههای قرآنی و روحیه جهادی و ایثار، همواره در پیشبرد آرمانهای انقلاب و ارزشهای اسلامی پیشگام بودهاند.
سلیمانی همچنین خواستار گسترش برنامههای فرهنگی و قرآنی در روستاها شد و تأکید کرد: قرآن تنها کتاب تلاوت نیست، بلکه منشور عمل و زندگی است؛ اگر به آن عمل کنیم، ریشه بسیاری از مشکلات اجتماعی و اخلاقی خشک خواهد شد.
مراسم با تلاوت آیاتی از قرآن کریم و دعای جمعی برای پیروزی جهان اسلام، به پایان رسید.
