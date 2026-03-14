۲۵۰۰ کیسه آرد برای مناطق روستایی ایلام تخصیص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، عباس میرزاد عصر شنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار گفت :جلسه امروز با حضور دستگاه‌های مربوطه بر رفع دغدغه فرمانداران در زمینه تامین آرد، خصوصا برای مناطق روستایی و عشایری تمرکز داشت.

وی اظهار نمود :با توجه به مجوزهای دریافتی از مرکز و دریافت آمار دقیق از فرمانداران در خصوص مناطق پرمسافر و پرجمعیت حدود ۲۵۰۰ کیسه آرد به صورت مناسبتی بین شهرستان‌های استان توزیع شده است. این آردها پس از ابلاغ با نظارت فرمانداران بخشداران و دهیاران توزیع می‌شوند تا اطمینان حاصل شود که به دست مصرف‌کنندگان واقعی رسیده و از خروج آن از شبکه توزیع یا خرید و فروش شخصی جلوگیری به عمل آید.

معاون اقتصادی استاندار ایلام با اشاره به اینکه ساعت پخت نانوایی‌های روستایی با تخصیص این آردها حداقل دو ساعت در عصر افزایش خواهد یافت تا خدمات‌رسانی به مردم بهبود یابد بیان کرد: ما در خصوص تامین آرد هیچگونه مشکلی نداریم و تا پایان فروردین ماه نیز گندم به کارخانجات تحویل داده شده تا آرد مورد نیاز تامین شود. ذخیره گندم ما برای چند ماه آینده نیز کافی است.

وی افزود: تنها دغدغه ما این است که این آردها خارج از شبکه توزیع نشوند و مورد خرید و فروش شخصی قرار نگیرند علت محدودیت در توزیع نیز همین است تا نظارت کافی صورت گیرد و آرد به دست مصرف‌کننده واقعی برسد.

این مقام مسئول با اطمینان خاطر به مردم استان تاکید کرد: ما به اندازه کافی هم آرد داریم و هم نانوایی و برای هر شرایطی آمادگی داریم. چنانچه اتفاقی بیفتد با حمایت و تاکید استاندار محترم تدابیر لازم را اندیشیده‌ایم تا کمبود نان برای مردم استان نداشته باشیم.

معاون اقتصادی استاندار در پایان خاطرنشان کرد که در سایر اقلام اساسی از جمله مرغ برنج و روغن نیز هیچگونه مشکلی وجود ندارد و تدابیر لازم برای تامین نیازهای مردم در این شرایط اندیشیده شده است.