به گزارش خبرگزاری مهر، علی کاظمی با حضور در مرکز فرماندهی عملیات جمعیت هلال‌احمر استان در جمع این نیروها اظهار کرد: بازدیدی که الان داشتیم، نشانه از تمهیدات و برنامه‌هایی است که الحمدلله در جمعیت هلال‌احمر هم پیش‌بینی شده و هم پیشگیری را انجام می‌دهید که این از نشانهٔ برنامه‌ریزی مجموعه هلال‌احمر است.‌

فرماندار زنجان افزود: در بحث امداد و نجات از مردم خواهش می‌کنیم با عدم حضور خود در صحنه حادثه، به نیروهای امدادرسان کمک کنند.‌

وی با بیان اینکه نیروهای هلال‌احمر همیشه پای‌کار هستند تا به مردم کمک کنند، ادامه داد: این حضور هلال‌احمری‌ها در صحنه حادثه، امید را در دل آسیب‌دیدگان روشن می‌کند.‌

کاظمی خاطرنشان کرد: بزرگ‌ترین سرمایه نیروهای هلال‌احمر این است که شما روحیه جهادی و کمک به مردم را دارید و مورداعتماد و وثوق مردم هستید.

نماینده مردم ابهر، خرمدره و سلطانیه در مجلس شورای اسلامی نیز به همراه فرماندار زنجان در مرکز فرماندهی عملیات جمعیت هلال احمر استان زنجان و بازدید از مرکز دیالیز هلال مهر زنجان حضور یافته بود.وی از تلاش شبانه روزی نیروهای هلال احمر قدردانی کرد.

منصور علیمردانی افزود: با توجه به برپایی پیش‌دستانه‌ اسکان6 اضطراری توسط هلال‌احمر زنجان برای استفاده در زمان بحران، در این دیدار وضعیت آمادگی برای شرایط بحرانی بررسی و در خصوص سایر اقدامات تصمیماتی اتخاذ شد و مسئولان از مرکز دیالیز هلال مهر زنجان نیز بازدید به عمل آوردند.