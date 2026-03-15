حزب الله لبنان: آزادسازی مناطق اشغالی جنوب را آغاز کرده ایم

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود قماطی معاون رئیس شورای سیاسی حزبالله و وزیر سابق لبنانی به وبگاه خبری عربی ۲۱ گفت که مبارزان حزبالله در لبنان با تجاوز صهیونیستی در خطوط مقدم مقابله میکنند و از پیشروی آن ها جلوگیری میکنند و چندین تانک و خودروی ارتش صهیونیستی را منهدم کردهاند و همزمان شلیک موشکهای مقاومت به شمال سرزمینهای اشغالی نیز ادامه دارد.
وی تصریح کرد که مقاومت شروع به آزادسازی پنج نقطه راهبردی کرده است که دشمن صهیونیستی از خاک لبنان اشغال کرده بود. حزبالله به دستیابی به اهداف خود نزدیک شده است و تا رسیدن به هدف نهایی یعنی آزادسازی سرزمین، بازگشت اسرا و توقف تجاوز به لبنان، عملیات متوقف نخواهد شد.
قماطی با تاکید بر اینکه «صبر لبنانیها در نهایت به پیروزی، آزادی و حفظ تمامیت ارضی ختم خواهد شد» به روند جنگ در لبنان و ایران اشاره کرد و گفت که همه احتمال ها بررسی شده و آنچه برای مقاومت در لبنان مهم است، آزادی وطن، دستیابی به تمامیت، آزادی اسرا و بازگشت آوارگان به روستاها و خانههایشان است.
این عضو ارشد حزب الله خاطرنشان کرد که مقاومت در حال تنبیه دشمن است که به قطعنامههای بینالمللی پایبند نبوده است. حزب الله پس از جنگ با حمایت مردم لبنان در ترسیم یک استراتژی دفاعی با دولت و ارتش برای ایجاد یک دولت قوی و عادلانه مشارکت خواهد کرد.
وی پیشبینی کرد که در سایه پیروزی ایران بر تجاوز آمریکایی-صهیونیستی ، معادلات جدیدی در منطقه ترسیم خواهد شد. وی افزود که ایران با پایداری خود پیروز شد و دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا اعتراف کرد که اهدافی برای دستیابی در ایران ندارد و نتانیاهو در حال فرار از عاقبت متزلزل و شکستخورده خود است.
