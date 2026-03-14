  1. بین الملل
  2. اروپا
۲۴ اسفند ۱۴۰۴، ۲:۴۱

سوئیس با عبور پروازهای نظامی آمریکا مخالفت کرد

سوئیس با عبور پروازهای نظامی آمریکا مخالفت کرد

دولت سوئیس با تأکید بر حفظ سیاست بی‌طرفی، از رد تعدادی از درخواست‌های آمریکا برای استفاده از حریم هوایی این کشور جهت عبور هواپیماهای نظامی و رسمی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، دولت سوئیس اعلام کرد که درخواست واشنگتن برای عبور هواپیماهای نظامی و رسمی خود از آسمان این کشور را مورد بررسی قرار داده است.

بر اساس تصمیم مقامات سوئیسی، از میان درخواست‌های ارائه شده، با عبور ۲ پرواز مخالفت شده و مجوز تردد برای ۳ پرواز دیگر صادر شده است.

شورای فدرال سوئیس در تبیین این تصمیم تأکید کرد که طبق «قانون بی‌طرفی»، پرواز هواپیماهای متعلق به طرف‌های درگیر در درگیری های نظامی از آسمان این کشور ممنوع است.

با این حال، دولت سوئیس خاطرنشان کرد که عبور هواپیماها تنها برای مقاصد بشردوستانه و انتقال کمک‌های پزشکی مجاز خواهد بود.

کد خبر 6775024

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • ایرانی JP ۰۷:۳۵ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۴
      0 0
      پاسخ
      موافقت با عبور پروازهای کمک پزشکی و بشر دوستانه!!!؟! یِ کشوری که برای فرا افکنی مردم خود و افکار عمومی جهان از فساد و جنایات ضد بشری فاسدین جزیره ی فساد و جنایت، روی به جنایت و نسل کشیِ ۱۶۸ کودک بی گناه مینابی و ...آورده و ....!!!؟!؟!/. قربون ملت و رهبریِ شجاع و مستقل کشورم که به هیچ شغال و کفتار و گرگ پلیدی باج نمیدن. و چشمهای پاک و خدا ترسشون رو به رو حقایق نمی‌بندند.

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها