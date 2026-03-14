سوئیس با عبور پروازهای نظامی آمریکا مخالفت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، دولت سوئیس اعلام کرد که درخواست واشنگتن برای عبور هواپیماهای نظامی و رسمی خود از آسمان این کشور را مورد بررسی قرار داده است.

بر اساس تصمیم مقامات سوئیسی، از میان درخواست‌های ارائه شده، با عبور ۲ پرواز مخالفت شده و مجوز تردد برای ۳ پرواز دیگر صادر شده است.

شورای فدرال سوئیس در تبیین این تصمیم تأکید کرد که طبق «قانون بی‌طرفی»، پرواز هواپیماهای متعلق به طرف‌های درگیر در درگیری های نظامی از آسمان این کشور ممنوع است.

با این حال، دولت سوئیس خاطرنشان کرد که عبور هواپیماها تنها برای مقاصد بشردوستانه و انتقال کمک‌های پزشکی مجاز خواهد بود.