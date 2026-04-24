به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت خارجه سوئیس با انتشار پیامی در پلتفرم ایکس اعلام کرد که یک تیم از دیپلماتهای سوئیس، از روز ۲۰ آوریل مصادف با ۳۱ فروردین برای بازگشایی سفارت سوئیس در تهران، از طریق زمینی به ایران سفر کرده اند.
این خبر پس از آن منتشر میشود که سفارت سوئیس در تهران در روز بیستم اسفند ۱۴۰۴ بنا به ملاحظات امنیتی و به صورت موقت تعطیل شد.
وزارت خارجه سوئیس اعلام کرد که ۴ نفر از کارمندان این سفارتخانه از طریق آذربایجان و به صورت زمینی به ایران سفر کردهاند و در حال آماده سازی برای از سرگیری فعالیتهای سفارت سوئیس در تهران به صورت تدریجی هستند .
روند بازگشت تدریجی نمایندگان دیپلماتیک کشورهای مختلف به تهران با وجود شکننده بودن آتش بس میان ایران و آمریکا، از مدتی پیش آغاز شده است.
پیش از این نیز وزارت امور خارجه اسپانیا از تلاش کشورش برای بازگشایی سفارت اسپانیا در تهران خبر داده بود. دیگر کشورهای اروپایی نیز تلاش های خود را برای بازگشایی مجدد سفارتخانههای خود در تهران گسترش دادهاند.
