۲۴ اسفند ۱۴۰۴، ۴:۰۳

بحران کمبود موشک‌های پدافندی در اسرائیل و نگرانی ساکنان مناطق اشغالی

انتشار گزارش‌هایی درباره کاهش شدید ذخایر موشک‌های پدافندی رژیم صهیونیستی، موجی از نگرانی را در میان ساکنان مناطق اشغالی به دنبال داشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، پایگاه خبری «سیمافور» آمریکا به نقل از مقامات این کشور گزارش داد که رژیم صهیونیستی با کمبود حاد و جدی در زمینه موشک‌های پدافندی (رهگیر) روبه روست.

بر اساس این گزارش، تداوم حملات موشکی و پهپادی از جبهه‌های مختلف، ذخایر تسلیحاتی این رژیم را به شکلی بی‌سابقه تحت فشار قرار داده است.

هم‌زمان، رسانه‌های اسرائیلی نیز فاش کردند که مقامات تل‌آویو رسماً به واشنگتن اطلاع داده‌اند که ذخایر موشک‌های رهگیر آن‌ها با سرعتی نگران‌کننده در حال اتمام است.

انتشار گسترده درباره کمبود در ذخایر موشک های رهگیر در سرزمین‌های اشغالی، موجب بروز نگرانی در میان افکار عمومی صهیونیست‌ها شده است.

