مقام آمریکایی: موشک های رهگیر اسرائیل رو به اتمام است

به گزارش خبرگزاری مهر، یک مقام آمریکایی به وبسایت آمریکایی «سیمفور» (Semafor ) گفت که تل آویو به آمریکا اطلاع داده است که ذخیره موشکهای رهگیر آن که برای مقابله با موشکهای بالستیک طراحی شدهاند، رو به اتمام است.
این مقام آمریکایی امروز یکشنبه ابراز داشت که آمریکا از چندین ماه پیش از کاهش توانایی دفاع موشکی رژیم صهیونیستی آگاه بوده است.
وی افزود که معلوم نیست واشنگتن به دنبال انتقال موشکهای رهگیر خود به سرزمین های اشغالی خواهد بود یا خیر.
در همین رابطه خبرگزاری آمریکایی بلومبرگ به نقل از ماریون میسمر، مدیر برنامه امنیت بینالملل در مرکز چتم هاوس، تأکید کرد که ایران عمداً در تلاش است تا سامانههای پدافند هوایی و ذخایر موشکی آمریکا را تحلیل ببرد.
میسمِر افزود که آمریکا سالانه تعداد کمی موشک رهگیر خریداری میکند که این امر یک نقطه ضعف بالقوه ایجاد میکند.
نظر شما