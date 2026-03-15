به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: اهداف جنایتکاران تروریست آمریکایی _ صهیونیستی در اولین دور انتقام خون مظلومانه کارگران شهید شهرکهای صنعتی ایران، در مواضعی در سرزمینهای اشغالی و ۳ پایگاه آمریکایی در منطقه با عملیات ترکیبی نیروهای سپاه پاسداران در موج پنجاه و دوم عملیات وعده صادق ۴ با رمز مقدس «یا زینب کبری سلام الله علیها» با قدرت و شدت منهدم شدند.
در ادامه این بیانیه آمده است:
صدای مستمر آژیر آمبولانس ها و اعتراف نهادهای صهیونیستی به افزایش میزان کشتهها و مجروحین درپی این عملیات مؤثر ایران، عمق ضربه موشکهای سنگین سپاه پاسداران به بخشهای صنعتی «تل آویو» را آشکار ساخت.
بخشهای صنعتی و مرکز تجمع نیروهای آمریکایی در ۳ پایگاه هوایی الحریر اربیل و پایگاه های «علی السالم» و «عریفجان» نیز با موشکها و پهپادهای قدرتمند ایرانی منهدم شدند.
نامعلوم بودن سرنوشت نخستوزیر جنایتکار صهیونیستی و احتمال کشته شدن و یا فرار وی و خانواده اش از سرزمینهای اشغالی بحران و تزلزل صهیونیست ها را آشکار می سازد.
در صورت زنده بودن این جانی کودک کش تعقیب و کشتن وی را با قدرت ادامه خواهیم داد.
