۲۴ اسفند ۱۴۰۴، ۶:۱۷

موج پنجاه و دوم عملیات وعده صادق ۴ با رمز مقدس یا زینب کبری سلام الله

روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه ای اعلام کرد: در صورت زنده بودن نخست‌وزیر جنایتکار صهیونیستی تعقیب و کشتن وی را با قدرت ادامه خواهیم داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: اهداف جنایتکاران تروریست آمریکایی _ صهیونیستی در اولین دور انتقام خون مظلومانه کارگران شهید شهرک‌های صنعتی ایران، در مواضعی در سرزمین‌های اشغالی و ۳ پایگاه آمریکایی در منطقه با عملیات ترکیبی نیروهای سپاه پاسداران در موج پنجاه و دوم عملیات وعده صادق ۴ با رمز مقدس «یا زینب کبری سلام الله علیها» با قدرت و شدت منهدم شدند.

در ادامه این بیانیه آمده است:

صدای مستمر آژیر آمبولانس ها و اعتراف نهادهای صهیونیستی به افزایش میزان کشته‌ها و مجروحین درپی این عملیات مؤثر ایران، عمق ضربه موشک‌های سنگین سپاه پاسداران به بخش‌های صنعتی «تل آویو» را آشکار ساخت.

بخش‌های صنعتی و مرکز تجمع نیروهای آمریکایی در ۳ پایگاه هوایی الحریر اربیل و پایگاه های «علی السالم» و «عریفجان» نیز با موشک‌ها و پهپادهای قدرتمند ایرانی منهدم شدند.

نامعلوم بودن سرنوشت نخست‌وزیر جنایتکار صهیونیستی و احتمال کشته شدن و یا فرار وی و خانواده اش از سرزمین‌های اشغالی بحران و تزلزل صهیونیست ها را آشکار می سازد.

در صورت زنده بودن این جانی کودک کش تعقیب و کشتن وی را با قدرت ادامه خواهیم داد.

    • رمضان سلطانی IR ۰۷:۱۸ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۴
      انشاالله با کابینه اش به درک واصل شده
    • IR ۰۸:۲۴ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۴
      اللهم عجل لولیک الغریب المظلوم و الفرج القریب العظیم الاعظم و العافیه و النصر بحق مولاتنا زینب کبری صلوات اللَّهُ و سلام الله عليها...
    • IR ۰۹:۵۴ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۴
      اکنون وارد جنگ با آمریکا شدیم نتانیاهو را هم بکشند با آمریکا در جنگ هستیم
    • IR ۱۰:۴۹ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۴
      هورا دمتون گرم. زنده بادسپاه دلاور. بکشید ای جانی کثیف و این خبر خوشحال کننده به ایرانی ها بدید خیلی خیلی بهتره که توتاریخ نوشته بشه ک همچین آدم کودک کش جنایتکاری کشته شد.
    • IR ۱۳:۱۷ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۴
      من همیشه دعا میکنم کشته بشه این خونخوار.فقط فقط کارش جنگ و خونریزی.دیگه هیچ بلد نیست

