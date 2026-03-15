به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، رسانه های عبری گزارش دادند، بر اثر اصابت موشک ایران به منطقه نتانیا آتش سوزی به راه افتاده است.

این رسانه ها اضافه کردند، حملات موشکی ایران متوقف نمی شود و شب گذشته تنها طی چند دقیقه سه بار آژیرهای خطر به صدا درآمده و انفجارهای مهیبی در گوش دان صورت گرفت.

علاوه بر این نیروهای مقاومت لبنان نیز دقایقی قبل اعلام کردند که مقر نظامیان صهیونیست در جیبیا واقع در نزدیکی میس الجبل را هدف حملات خمپاره ای قرار دادند.

مواضع این اشغالگران در الجل واقع در شمال شهرک اشغالی کفاریووال نیز هدف قرار گرفت.

همچنین لازم به ذکر است که دقایقی قبل موج جدید موشکی ایران روانه اراضی اشغالی شد.