۲۴ اسفند ۱۴۰۴، ۸:۳۴

دیوارنگاره میدان راه‌آهن با تصویر فرشتگان مینابی رونمایی شد

دیوارنگاره میدان راه‌آهن با طرحی از فرشتگان مینابی که در حمله ددمنشانه رژیم صهیونیستی و آمریکایی به شهادت رسیدند، رونمایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دیوارنگاره میدان راه‌آهن مزین به تصاویر دانش‌آموزان شهیدِ مدرسه «شجره طیبه میناب» شد.

این دیوارنگاره که محصول مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری است، توسط محیا جعفری و محدثه علیشاه طراحی شده است.

آزاده فضلی

