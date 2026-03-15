به گزارش خبرنگار مهر، دیوارنگاره میدان راهآهن مزین به تصاویر دانشآموزان شهیدِ مدرسه «شجره طیبه میناب» شد.
این دیوارنگاره که محصول مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری است، توسط محیا جعفری و محدثه علیشاه طراحی شده است.
دیوارنگاره میدان راهآهن با طرحی از فرشتگان مینابی که در حمله ددمنشانه رژیم صهیونیستی و آمریکایی به شهادت رسیدند، رونمایی شد.
