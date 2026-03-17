  1. هنر
  2. موسیقی و هنرهای تجسمی
۲۶ اسفند ۱۴۰۴، ۱۱:۲۳

دیوارنگاره خیابان ولیعصر (عج) با طرحی از رهبر جدید انقلاب 

دیوارنگاره تقاطع خیابان جمهوری و ولیعصر (عج) با طرحی از آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب رونمایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دیوارنگاره خیابان ولیعصر (عج) تقاطع جمهوری، با عبارتِ «فصل جدید انقلاب اسلامی مردم ایران با قدرت آغاز شد» رونمایی شد.

این دیوارنگاره که تولید مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری توسط حامد مغروری و زینب ربانی‌خواه طراحی شده است.

کد خبر 6776890

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها