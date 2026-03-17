دیوارنگاره خیابان ولیعصر (عج) با طرحی از رهبر جدید انقلاب 

به گزارش خبرنگار مهر، دیوارنگاره خیابان ولیعصر (عج) تقاطع جمهوری، با عبارتِ «فصل جدید انقلاب اسلامی مردم ایران با قدرت آغاز شد» رونمایی شد.
این دیوارنگاره که تولید مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری توسط حامد مغروری و زینب ربانیخواه طراحی شده است.
دیوارنگاره تقاطع خیابان جمهوری و ولیعصر (عج) با طرحی از آیتالله سیدمجتبی خامنهای رهبر معظم انقلاب رونمایی شد.
