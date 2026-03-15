۲۴ اسفند ۱۴۰۴، ۸:۳۶

تقلای تل‌آویو برای پرداخت هزینه‌های جنگ با ایران

کابینه رژیم صهیونیستی برای پر کردن ذخایر تسلیحاتی اسرائیل که در جنگ کنونی به شدت کاهش پیدا کرده، بودجه وزارتخانه‌های مختلف را کم می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، رسانه های اسرائیلی اذعان کردند که کابینه رژیم صهیونیستی برای جبران کمبود تسلیحات و ذخایر جنگی تقلیل یافته با کاهش بودجه وزارتخانه‌های این رژیم و اضافه کردن بودجه وزارت جنگ موافقت کرده است.

بر اساس این گزارش، بودجه وزارت خانه های رژیم صهیونیستی برای پوشش دادن نیازهای نظامی فوری اسرائیل کاهش پیدا می کند.

در این گزارش آمده است، تل آویو به دنبال تخصیص ۷۱۴ میلیون دلار به وزارت جنگ آن هم به صورت فوری است.

روز گذشته نیز پایگاه خبری «سیمافور» آمریکا به نقل از مقامات این کشور گزارش داد که رژیم صهیونیستی با کمبود حاد و جدی در زمینه موشک‌های پدافندی (رهگیر) روبه رو است.

بر اساس این گزارش، تداوم حملات موشکی و پهپادی از جبهه‌های مختلف به ویژه ایران ذخایر تسلیحاتی این رژیم را به شکلی بی‌سابقه تحت فشار قرار داده است.

    • US ۰۹:۴۶ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۴
      به امید نابودی اسرائیل غده سرطانی جهان و همچنین نابودی گروهک نوپا تروریستی پهلوی صهیونیستی

