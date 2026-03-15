تشکر مربی ایتالیایی برای دوران باشکوه در تیم ملی فوتبال ایران

به گزارش خبرنگار مهر، آنتونیو مانیکونه مربی ایتالیایی پیشین تیم ملی فوتبال ایران که حدود دو ماه قبل با پیشنهاد باشگاهی از زادگاهش روبرو شد تصمیم به ترک کادر فنی تیم ملی ایران گرفت اما جدایی اش با مخالفت مدیران فدراسیون روبرو شد.

با این حال مانیکونه با اصرار روی فسخ قراردادش و استفاده از قوانین فیفا در خصوص جدایی مربیان، پیام تقدیر و تشکری را به مسئولان تیم ملی ارسال کرد و بابت دوران حضورش در ایران صمیمانه تشکر کرد و برای ملی پوشان ور جام جهانی ۲۰۲۶ آرزوی موفقیت کرد.

بنابراین مانیکونه به طور قطع دیگر در تیم ملی ایران حضور نخواهد داشت تا قلعه نویی دنبال نفر جایگزین دیگری برای او باشد.