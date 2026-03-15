۲۴ اسفند ۱۴۰۴، ۹:۰۴

مدافع تیم فوتبال استقلال:

برای شاد کردن مردم ایران باید تمام توان مان را بگذاریم

برای شاد کردن مردم ایران باید تمام توان مان را بگذاریم

مدافع تیم استقلال تهران گفت: وظیفه داریم همه توان مان را برای شادی دل این مردم بزرگ وسط بگذاریم.

به گزارش خبرگزاری مهر، سامان فلاح بازیکن تیم فوتبال استقلال تهران با محکومیت تجاوز جنایتکارانه صهیونی-آمریکایی به ملت ایران عنوان کرد: به تمام خانواده هایی که عزیزان خود را از دست داده‌اند تسلیت می گویم. مردم ایران پشت هم هستند و اتحاد و یکدلی خود را نشان دادند.

وی یادآور شد: انشاالله با این همت و همراهی و یکدلی 90 میلیون ایرانی شاهد تداوم و تکرار روزهای شیرین و ماندگار برای کشورمان باشیم و بدون تردید نام ایران عزیزمان همچنان سربلند است و پرچم بالاست.ما هم وظیفه داریم همه توان مان را برای شادی دل این مردم بزرگ وسط بگذاریم.

