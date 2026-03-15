  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۲۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۰:۱۱

حضور مردم در صحنه‌های انقلاب از هر موشکی مؤثرتر است  

شهرکرد-نماینده مردم شهرکرد، بن، سامان و فرخشهر در مجلس شورای اسلامی گفت: مردم ایران امروز با حضور خود در صحنه‌های انقلاب از هر موشکی می‌تواند تاثیر گذار باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد راستینه در جمع مردم شهرکرد با اشاره به بیعت تاریخی ملت ایران در سال ۱۳۵۷ اظهار داشت: این ملت همان‌گونه که در آغاز انقلاب با خون خود جهانی را تکان داد و انفجار نور نامید، امروز نیز با توکل به خدا و تأسی به مکتب عاشورا در برابر جبهه استکبار ایستاده است.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هشت سال دفاع مقدس، جنگ ۱۲ روزه و شهدای جنگ فعلی، به تصویری از پیکر مطهر رهبر شهید اشاره کرد و گفت: در پیام امام عزیزمان آمده بود که وقتی پیکر مطهر پدر را دیدم، او را چون کوهی با صلابت یافتم و دست سالمش را گره کرده بود؛ این مشت گره‌کرده پیامی برای ملت ایران بود که ید واحد باشید، متحد و منسجم؛ زیرا وعده خدا برای نصرت قطعی است.

راستینه با تأکید بر اهمیت حضور مردم در صحنه‌های مختلف انقلاب خاطرنشان کرد: امروز حضور هر ایرانی در میدان و خیابان، جهاد بزرگ است. اگر فرزندان ما در زیر موشک‌ها و لانچرهای دشمن به خاک می‌افتند، پیامشان به ما این است که میدان رزم با ما، میدان و خیابان با شما؛ این فریاد ادامه‌دهنده شعار «هیهات منا الذله» حسین بن علی (ع) در ۱۴۰۰ سال پیش است.

نماینده مردم شهرکرد، بن، سامان و فرخشهر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ملت ایران با شعار توحیدی «الله اکبر» دشمنان را یکی پس از دیگری بر زمین زده است، افزود: ما به موشک‌هایمان تکیه نکرده‌ایم، بلکه به فرزندان غیور و دلداده به خدا باور داریم. فریاد ما در برابر خباثت آمریکا و رژیم صهیونیستی جز به انتقام کوبنده نیست.

وی ضمن قدردانی از حضور آگاهانه مردم در صحنه تأکید کرد: حضور آنان در شب‌های قدر و صحنه‌های انقلاب از هر موشکی بر پیکره دشمن سنگین‌تر و مؤثرتر است و برای حفظ رهبری و سربلندی ملت ایران دعا کرد.

کد خبر 6775119

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها