به گزارش خبرگزاری مهر، احمد راستینه در جمع مردم شهرکرد با اشاره به بیعت تاریخی ملت ایران در سال ۱۳۵۷ اظهار داشت: این ملت همان‌گونه که در آغاز انقلاب با خون خود جهانی را تکان داد و انفجار نور نامید، امروز نیز با توکل به خدا و تأسی به مکتب عاشورا در برابر جبهه استکبار ایستاده است.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هشت سال دفاع مقدس، جنگ ۱۲ روزه و شهدای جنگ فعلی، به تصویری از پیکر مطهر رهبر شهید اشاره کرد و گفت: در پیام امام عزیزمان آمده بود که وقتی پیکر مطهر پدر را دیدم، او را چون کوهی با صلابت یافتم و دست سالمش را گره کرده بود؛ این مشت گره‌کرده پیامی برای ملت ایران بود که ید واحد باشید، متحد و منسجم؛ زیرا وعده خدا برای نصرت قطعی است.

راستینه با تأکید بر اهمیت حضور مردم در صحنه‌های مختلف انقلاب خاطرنشان کرد: امروز حضور هر ایرانی در میدان و خیابان، جهاد بزرگ است. اگر فرزندان ما در زیر موشک‌ها و لانچرهای دشمن به خاک می‌افتند، پیامشان به ما این است که میدان رزم با ما، میدان و خیابان با شما؛ این فریاد ادامه‌دهنده شعار «هیهات منا الذله» حسین بن علی (ع) در ۱۴۰۰ سال پیش است.

نماینده مردم شهرکرد، بن، سامان و فرخشهر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ملت ایران با شعار توحیدی «الله اکبر» دشمنان را یکی پس از دیگری بر زمین زده است، افزود: ما به موشک‌هایمان تکیه نکرده‌ایم، بلکه به فرزندان غیور و دلداده به خدا باور داریم. فریاد ما در برابر خباثت آمریکا و رژیم صهیونیستی جز به انتقام کوبنده نیست.

وی ضمن قدردانی از حضور آگاهانه مردم در صحنه تأکید کرد: حضور آنان در شب‌های قدر و صحنه‌های انقلاب از هر موشکی بر پیکره دشمن سنگین‌تر و مؤثرتر است و برای حفظ رهبری و سربلندی ملت ایران دعا کرد.