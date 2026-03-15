اصغر سمسارزاده بازیگر سینما، تلویزیون و برنامه های نمایشی رادیو از جمله «صبح جمعه با شما» با اشاره به شرایط کنونی کشور به خبرنگار مهر بیان کرد: من برای کشور عزیزم ایران همیشه آرزوی ثبات، امنیت و موفقیت دارم و امیدوارم مردم این سرزمین در آرامش و پیشرفت زندگی کنند.

وی با تأکید بر اهمیت پایبندی به قانون در مسیر توسعه کشور افزود: همواره تلاش کرده‌ام در چارچوب قوانین کشورم حرکت کنم و به همه قوانین پایبند باشم. معتقد هستم اگر همه ما در مسیر قانون و نظم حرکت کنیم، می‌توانیم آینده‌ای بهتر برای ایران رقم بزنیم.

این بازیگر پیشکسوت درباره نگاه خود به آینده کشور نیز گفت: امیدوارم ایران عزیز با همدلی مردم و تلاش مسئولان مسیر پیشرفت و موفقیت را طی کند و شاهد روزهای بهتری برای این سرزمین باشیم.

سمسارزاده همچنین درباره انتخاب رهبر جدید اظهار کرد: نگاه من نسبت به رهبر جدید انقلاب اسلامی ایران عالی است و این را باور دارم رهبر با اقتدار مسیر پیشرفت و پیروزی را ادامه می‌دهد.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که ایران با اتحاد و همراهی مردم، از شرایط سخت عبور کند و به سوی آینده‌ای روشن حرکت خواهد کرد.