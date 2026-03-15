۲۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۰:۲۲

رهبر انقلاب مسیر پیروزی را ادامه می‌دهد؛ عبور از سختی‌ها با اتحاد

اصغر سمسارزاده بازیگر برنامه‌های نمایشی رادیو با اشاره به مسیر رهبری در کشور عنوان کرد که باور دارد رهبر انقلاب با اقتدار مسیر پیشرفت و پیروزی را ادامه می‌دهد.

اصغر سمسارزاده بازیگر سینما، تلویزیون و برنامه های نمایشی رادیو از جمله «صبح جمعه با شما» با اشاره به شرایط کنونی کشور به خبرنگار مهر بیان کرد: من برای کشور عزیزم ایران همیشه آرزوی ثبات، امنیت و موفقیت دارم و امیدوارم مردم این سرزمین در آرامش و پیشرفت زندگی کنند.

وی با تأکید بر اهمیت پایبندی به قانون در مسیر توسعه کشور افزود: همواره تلاش کرده‌ام در چارچوب قوانین کشورم حرکت کنم و به همه قوانین پایبند باشم. معتقد هستم اگر همه ما در مسیر قانون و نظم حرکت کنیم، می‌توانیم آینده‌ای بهتر برای ایران رقم بزنیم.

این بازیگر پیشکسوت درباره نگاه خود به آینده کشور نیز گفت: امیدوارم ایران عزیز با همدلی مردم و تلاش مسئولان مسیر پیشرفت و موفقیت را طی کند و شاهد روزهای بهتری برای این سرزمین باشیم.

سمسارزاده همچنین درباره انتخاب رهبر جدید اظهار کرد: نگاه من نسبت به رهبر جدید انقلاب اسلامی ایران عالی است و این را باور دارم رهبر با اقتدار مسیر پیشرفت و پیروزی را ادامه می‌دهد.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که ایران با اتحاد و همراهی مردم، از شرایط سخت عبور کند و به سوی آینده‌ای روشن حرکت خواهد کرد.

