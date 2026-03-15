محیا دهقانی: ایران همیشه ایران خواهد ماند

به گزارش خبرگزاری مهر، محیا دهقانی بازیگر سینما و تلویزیون برای این روزهای وطن یادداشتی نوشت.

متن یادداشت وی بدین شرح است:

«دلم برای اتفاق تلخ کودکان نه، فرشتگان پشت نیمکت‌نشین میناب شکست و تسلیت برای فرشتگان بار سنگین دارد. نمی دونم چه واژه‌ای به زبان بیارم ولی فقط می تونم بگم اندوه و غم در این روزها به غیر از اینکه سکوت کنم و تماشای جهانی باشم که در قرن ۲۱ در جهانی زندگی می کنیم که هنوز برای خون های بی گناه سکوت و سکوت جایش را می گیرد و چه تلخ و چه دروغ جهان پیشرفته را به ما مثل تخم مرغ رنگی رنگ شده نشانمان دادند.

اما مردم شریف ایران که با اتحاد و یکپارچگی موشک های به زمین خورده را همچون سیاوش که از آتش پرید و گلستان شد رقم زدن.

من در پی آرزویی هستم که در خاک کشورم دانه آرامش را به زودی در وطنم که با خون مردمنشان قرن ها تبدیل به ضریحی به نام ایران شده کاشته شود.

تسلیت به مردم شریف ایران، شیر زنان و شیرمردان که در بستر ایران‌بانو قوی و شجاع و تنومند نفس کشیدند و نفس خواهند کشید.

دوستت دارم ایران ... و دشمنانت در برگه برگه های تاریخ تا به امروز سرنوشتی تلخ به جا گذاشتند. ایران همیشه ایران خواهد ماند.»