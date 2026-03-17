۲۶ اسفند ۱۴۰۴، ۱۷:۵۸

نیوشا ضیغمی: این خاک تا ابد یکپارچه می‌ماند و زمستان خواهد گذشت

نیوشا ضیغمی بازیگر سینما و تلویزیون با اشاره به حمله وحشیانه به ایران گفت که امروز تمام قومیت‌های این سرزمین همه یک‌صدا کنار هم هستند تا این خاک پهناور تا ابد یکپارچه بماند.

به گزارش خبرگزاری مهر، نیوشا ضیغمی بازیگر سینما و تلویزیون در پی تجاوز دشمن آمریکایی- صهیونیستی به خاک ایران یادداشتی نوشت.

متن یادداشت وی بدین شرح است:

«ایرانم وطنم، ایران‌بانو. امروز زخم خورده‌ای، امروز تن ارزشمندت پر از ترکش بمب و موشک کسانی‌ست که داعیه نجات انسان دارند، اما در عین بی‌عدالتی بر سر کودکان و انسان‌های بی‌گناه آوار شده‌اند و جانشان را می‌گیرند.

ایرانم، تو سختی‌ها کشیدی، اما تن به ذلت ندادی‌. می‌شود بر وجب به وجب خاکت بوسه زد. خاکی که حاصل خون و وجود جوانانی‌ست که ۸ سال جنگیدند، اما ذره‌ای از وجود پاکت را به غریبه ندادند.

کسانی که هنوز می‌شود با شنیدن خاطراتشان ساعت‌ها اشک ریخت. امروز تمام قومیت‌های این سرزمین؛ کرد، لر، بلوچ، آذری، همه و همه یک‌صدا کنار هم هستند تا این خاک پهناور تا ابد یکپارچه بماند. مطمئنم که زمستان خواهد گذشت و روسیاهی به زغال خواهد ماند. به امید پیروزی هرچه زودتر.»

    • امیر IR ۱۹:۴۹ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۶
      درود و احسنت برتمام ایرانیان باشرافت و وطن دوست ! آری جوانانیکه ۸سال در دفاع مقدس ثابت کردند خاک پاک ایران رو به هیچ اجنبی ندادند و از ان حفاظت کردند باز هم با حمله از حیوان پست تری چون ترامپ ونتانیاهوی جنایتکار باتمام قوا ازهموطنان خود و وجب به وجب خاک وطنمان دفاع میکنیم و بدانید پیروزی از آن ایرانیان با صلابت هست ! پیروز باد ایران وایرانی
    • اذرگون IR ۱۹:۵۵ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۶
      ممنون از نیوشا ضعیفی متن زیبایی بود
    • IR ۲۰:۱۶ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۶
      ....و رو سیاهی به ذغال می ماند سپاسگزاریم سر کار خانم صیغمی بزرگوار
    • IR ۰۱:۱۰ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۷
      آری .این خاک تا ابد یکپارچه میماند.وروسیاهی به زغال.

