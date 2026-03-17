به گزارش خبرگزاری مهر، نیوشا ضیغمی بازیگر سینما و تلویزیون در پی تجاوز دشمن آمریکایی- صهیونیستی به خاک ایران یادداشتی نوشت.
متن یادداشت وی بدین شرح است:
«ایرانم وطنم، ایرانبانو. امروز زخم خوردهای، امروز تن ارزشمندت پر از ترکش بمب و موشک کسانیست که داعیه نجات انسان دارند، اما در عین بیعدالتی بر سر کودکان و انسانهای بیگناه آوار شدهاند و جانشان را میگیرند.
ایرانم، تو سختیها کشیدی، اما تن به ذلت ندادی. میشود بر وجب به وجب خاکت بوسه زد. خاکی که حاصل خون و وجود جوانانیست که ۸ سال جنگیدند، اما ذرهای از وجود پاکت را به غریبه ندادند.
کسانی که هنوز میشود با شنیدن خاطراتشان ساعتها اشک ریخت. امروز تمام قومیتهای این سرزمین؛ کرد، لر، بلوچ، آذری، همه و همه یکصدا کنار هم هستند تا این خاک پهناور تا ابد یکپارچه بماند. مطمئنم که زمستان خواهد گذشت و روسیاهی به زغال خواهد ماند. به امید پیروزی هرچه زودتر.»
