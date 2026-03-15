مدیر بحران کرمانشاه: هشدار سطح نارنجی برای سامانه بارشی صادر شد

علیرضا حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین اعلام و بررسیهای ادارهکل هواشناسی استان کرمانشاه، یک سامانه بارشی از صبح روز یکشنبه (۲۴ اسفندماه ۱۴۰۴) وارد جو استان خواهد شد و پیشبینی میشود فعالیت آن تا اواخر روز دوشنبه (۲۵ اسفندماه) ادامه داشته باشد.
وی با تشریح جزئیات فعالیت این سامانه افزود: طبق پیشبینیهای هواشناسی، این سامانه با بارش باران، وزش باد و رعدوبرق همراه خواهد بود و در برخی مناطق نیز احتمال رگبار پراکنده تگرگ وجود دارد. بر اساس این گزارش، فعالیت سامانه در سراسر استان فراگیر است، اما در نیمه غربی و نواحی شمالی از شدت و قدرت بیشتری برخوردار خواهد بود.
رییس مدیریت بحران استانداری کرمانشاه با اشاره به پیامدها و صدور هشدار سطح نارنجی برای این شرایط جوی تصریح کرد: لغزندگی جادهها، کاهش دید افقی و کندی در تردد وسایل نقلیه، آبگرفتگی معابر عمومی، ایجاد رواناب و احتمال سیلابی شدن مسیلها از جمله مخاطرات پیشبینی شده در پی فعالیت این سامانه است. همچنین با توجه به شرایط جوی، احتمال برخورد صاعقه و بروز خسارت در برخی مناطق به دلیل بارش تگرگ دور از انتظار نیست.
حیدری در خصوص تمهیدات اندیشیده شده برای مدیریت این شرایط بیان کرد: در همین راستا به تمامی دستگاههای اجرایی، امدادی و خدماترسان استان تأکید و ابلاغ شده است که ضمن حفظ آمادگی کامل، نسبت به اتخاذ تدابیر لازم برای مدیریت شرایط و کاهش خسارات احتمالی اقدام کنند.
وی ادامه داد: عملیات پیشگیرانهای نظیر پاکسازی کانالها، آبراههها و دهانه پلها به منظور تسریع در خروج آبهای سطحی، بررسی و ایمنسازی سیستمهای برقگیر (بهویژه در واحدهای صنعتی و ساختمانهای مرتفع) و همچنین اطلاعرسانی مستمر از طریق رسانههای محلی به صورت جدی در دستور کار قرار گرفته است.
مدیریت بحران استانداری کرمانشاه در پایان از عموم شهروندان درخواست کرد: با توجه به شرایط جوی پیشرو و هشدار نارنجی صادر شده، ضمن رعایت کامل احتیاط در رانندگی و پرهیز از سفرهای غیرضروری، از کوهنوردی و حضور در مناطق مرتفع اکیداً خودداری کرده و توصیهها و هشدارهای ایمنی دستگاههای مسئول را جدی بگیرند.
