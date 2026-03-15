به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، رضا سعیدی رییس مرکز جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس وزارت بهداشت اظهار کرد: در ایام بحران و جنگ تحمیلی اخیر، کارکنان شریف و فداکار نظام سلامت کشور با وجود فشارها و آسیب‌های وارد شده، ارائه خدمات بهداشتی را متوقف نکردند و همچنان در خط مقدم خدمت‌رسانی به مردم حضور داشتند.

وی افزود: در این مدت، با وجود آسیب دیدن ۱۵۳ مرکز بهداشتی در کشور و تقدیم سه شهید از میان کارکنان حوزه بهداشت، ارائه خدمات در شبکه بهداشتی کشور بدون وقفه ادامه یافت.

سعیدی ادامه داد: در بازه زمانی نهم اسفند تا ۲۳ اسفند، بیش از ۱۵۰ هزار مادر در کشور خدمات مراقبت بارداری و مراقبت‌های پس از زایمان دریافت کرده‌اند که نشان‌دهنده استمرار برنامه‌های مراقبتی برای حفظ سلامت مادران در شرایط بحران است.

رییس مرکز جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس وزارت بهداشت گفت: در همین بازه زمانی، حدود ۳۰ هزار نوزاد و ۳۰ هزار کودک زیر پنج سال نیز تحت مراقبت‌های بهداشتی قرار گرفته‌اند و خدمات لازم برای پایش سلامت آنان ارائه شده است.

وی با اشاره به خدمات ارائه شده به سالمندان اظهار داشت: در این مدت حدود ۷۰ هزار سالمند خدمات مراقبتی دریافت کرده‌اند و در استان تهران نیز ۱۳ هزار و ۵۲۳ سالمند پرخطر و آسیب‌پذیر شناسایی شده‌اند تا تحت پوشش برنامه‌های حمایتی و مراقبتی قرار گیرند.

سعیدی در ادامه با اشاره به خسارات انسانی ناشی از حملات اخیر گفت: با کمال تأسف از آغاز جنگ تحمیلی رمضان تاکنون ۲۲۳ زن به شهادت رسیده‌اند که سه نفر از آنان مادر باردار بوده‌اند.

وی افزود: همچنین تا کنون ۲۰۲ کودک در این حملات به شهادت رسیده‌اند که ۱۲ نفر از آنان کودک زیر پنج سال بوده‌اند و در این میان ۴۱ کودک زیر دو سال نیز مصدوم شده‌اند.

رییس مرکز جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس وزارت بهداشت در پایان خاطرنشان کرد: سامانه تلفنی ۴۰۳۰ و سامانه ۱۹۰ برای ارائه خدمات مشاوره و راهنمایی‌های بهداشتی و درمانی، به‌ویژه در حوزه مراقبت‌های مادر و کودک، همچنان به صورت شبانه‌روزی پاسخگوی شهروندان هستند.