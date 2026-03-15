  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۰:۳۸

آسمان هرمزگان، صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی

بندرعباس- کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: آسمان استان صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی و دریا آرام و برای ترددهای دریایی مساعد پیش بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی حمزه نژاد با اشاره به برقراری جوی پایدار در استان، اظهار کرد: از بعدازظهر دوشنبه با افزایش بادهای شمال غربی تا جنوب غربی دریا کمی مواج خواهد شد و روزهای سه شنبه و چهارشنبه با تشدید سرعت بادهای غربی، دریا مواج پیش بینی می‌شود.

او افزود: بیشینه سرعت تندبادهای لحظه‌ای در محدوده ۴۰ کیلومتر بر ساعت و ارتفاع امواج دریا به بیش از یک متر و بیست سانتیمتر خواهد رسید.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: توصیه می‌شود در این مدت شناورهای سبک از دریاروی خودداری کنند و تمهیدات لازم در بنادر استان در نظر گرفته شود.

مجتبی حمزه نژاد گفت: از اواخر وقت فردا تا اواخر وقت سه شنبه ۲۶ اسفند افزایش ابر و وقوع رگبار پراکنده باران در پاره‌ای از نقاط استان محتمل خواهد بود.

او افزود: از لحاظ دمایی نوسان دمای هوا بین ۱ تا ۳ درجه سلسیوس در استان پیش بینی می‌شود.

کد خبر 6775165

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها