فعالیت سامانه بارشی در همدان از امروز

محمدحسن باقری شکیب در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بر اساس آخرین خروجی مدل‌های هواشناسی، سامانه بارشی از امروز در استان فعال شده و تا روز دوشنبه ادامه خواهد داشت، اظهار کرد: در این مدت و در ساعات مختلف، شاهد بارش باران در اکثر نقاط استان خواهیم بود.

وی با اشاره به احتمال وقوع رگبار و رعد و برق در روز دوشنبه، ادامه داد: همچنین انتظار می‌رود بعد از ظهر دوشنبه وزش باد نسبتاً شدیدی در استان رخ دهد و با کاهش ابرها در شب، آسمان استان صاف‌تر شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان همدان در خصوص وضعیت جوی روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه، بیان کرد: برای این دو روز بارش قابل ملاحظه‌ای پیش‌بینی نمی‌شود، اما از روز پنجشنبه، سامانه بارشی دیگری وارد استان خواهد شد و تا اوایل هفته آینده، مجدداً شاهد بارش باران در اکثر نقاط استان خواهیم بود.

وی درخصوص وضعیت دمایی استان، تغییرات محسوس دما را تا پایان هفته جاری بعید دانست و گفت: دماهای کمینه در اکثر نقاط استان همچنان بالای صفر درجه سانتی‌گراد باقی خواهد ماند.

باقری شکیب در پایان به ثبت دماهای ایستگاه‌های هواشناسی اشاره کرد و افزود: روز گذشته بیشترین دمای ثبت شده ۱۵ درجه سانتی‌گراد بالای صفر در قهاوند و کمترین دمای صبح امروز، سه درجه سانتی‌گراد بالای صفر در گل تپه گزارش شده است.

وی ادامه داد: دمای هوای شهر همدان در ۲۴ ساعت گذشته بین ۴ تا ۱۱ درجه سانتی‌گراد بالای صفر در نوسان بوده است.