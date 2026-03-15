انجام ۲۰۸ هزار بازرسی از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، محسن فرهادی، رییس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت با اشاره به آمار تجمیعی فعالیت‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در این بازه زمانی اظهار کرد: در این مدت ۲۰۸ هزار و ۲۱۳ مورد بازرسی از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و ۵۴ هزار و ۶۲۷ مورد بازرسی از اماکن عمومی انجام شده است.

وی افزود: همچنین ۲۲۸ هزار و ۹۴۴ مورد سنجش پرتابل از سطوح و مواد غذایی و ۱۷۶ هزار و ۷۶۸ مورد کلرسنجی آب آشامیدنی در سطح کشور انجام شده که نقش مهمی در ارتقای ایمنی و سلامت مواد غذایی و منابع آب دارد.

فرهادی با اشاره به اقدامات انجام شده در زمینه کنترل مواد غذایی ناسالم گفت: در این مدت ۱۷۵ هزار و ۸۴۹ کیلوگرم یا لیتر مواد غذایی ناسالم از چرخه مصرف انسانی خارج شده است.

رییس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت ادامه داد: در همین بازه زمانی ۱۴ هزار و ۸۰۳ مورد نمونه‌برداری از آب آشامیدنی و ۳ هزار و ۲۲۰ مورد نمونه‌برداری از مواد غذایی انجام شده و ۲۴ مورد طغیان بیماری‌های منتقله از آب و مواد غذایی نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

وی درباره اقدامات ویژه در حوزه حوادث نیز بیان کرد: در این مدت ۵ مورد اقدام ویژه در حوادث شیمیایی انجام شده و موردی از حوادث پرتویی گزارش نشده است.

فرهادی در پایان با اشاره به برخورد با مراکز متخلف تصریح کرد: در نتیجه این نظارت‌ها، یک هزار و ۶۲۲ مرکز و اماکن متخلف به مراجع قضایی معرفی شده و ۲۲۹ مرکز نیز پلمب یا تعطیل شده‌اند.