به گزارش خبرگزاری مهر، سید عیسی سهرابی در جریان بازدید از روند بازسازی مدارس آسیب‌دیده لرستان در جریان حملات دشمن صهیونی - آمریکایی، اظهار داشت: با تشکیل گروه‌های جهادی از میان همکاران فرهنگی در شهرستان‌ها و مناطق آسیب‌دیده، عملیات پاک‌سازی و مرمت مدارس به طور گسترده آغاز شده است و تا پیش از پایان تعطیلات نوروزی، مدارس آماده پذیرایی از دانش‌آموزان خواهند بود.

وی افزود: از میان مدارس آسیب‌دیده، تنها یک مدرسه در شهرستان رومشکان به دلیل حمله ناجوانمردانه دشمن متخاصم آمریکایی - صهیونیستی تخریب کامل شده است که همکاران اداره کل نوسازی و توسعه مدارس استان عملیات طراحی و احداث مجدد آن را در دستور کار قرار داده‌اند.

مدیرکل آموزش‌وپرورش لرستان با تأکید بر نقش‌محوری فرهنگیان در بازسازی روحیه امید و پایداری اجتماعی منطقه، تصریح کرد: این اقدام جهادی فرهنگیان بار دیگر نشان داد جامعه تعلیم‌وتربیت نه‌تنها در سنگر آموزش، بلکه در عرصه خدمت‌رسانی و بازسازی نیز پیش‌قدم است و باتکیه‌بر روحیه مسئولیت‌پذیری و همبستگی ملی، مسیر بازگشت زندگی عادی به مدارس را هموار می‌سازد.

سهرابی، بیان داشت: این حرکت ارزشمند فرهنگیان لرستان، نمادی از همت جمعی، اراده ملی و پیوند مدرسه با جامعه است، تلاشی که فراتر از وظیفه اداری، به جلوه‌ای از عشق به دانش‌آموزان و وفاداری به میهن تبدیل شده است.

وی گفت: در حمله آمریکایی - صهیونی، چهار دانش‌آموز لرستانی به شهادت رسیدند و به ۵۲ مدرسه استان آسیب وارد شد.