هلال احمر پردیس: خسارتی از زلزله ۴.۱ ریشتری بومهن گزارش نشده است

حسین فارابی رئیس جمعیت هلالاحمر پردیس در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دقایقی پیش زمینلرزهای به بزرگی ۴.۱ ریشتر منطقه بومهن در شرق استان تهران را لرزاند که موجب نگرانی برخی شهروندان شد، اما تاکنون هیچ گزارشی از خسارات احتمالی ناشی از این زلزله دریافت نشده است.
وی افزود: تمامی گروههای امدادی هلالاحمر در حالت آمادهباش کامل قرار دارند و نیروها هماکنون در حال پایش منطقه هستند.
فارابی تأکید کرد: هرگونه تغییر یا گزارش تکمیلی متعاقباً از سوی جمعیت هلالاحمر اطلاعرسانی خواهد شد.
رئیس جمعیت هلالاحمر پردیس در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه موارد اضطراری، با شماره ۱۱۲ تماس بگیرند.
نظر شما