به گزارش خبرگزاری مهر، علی صادقی با اشاره به حمله تروریستی و متجاوزانه رژیم صهیونیستی و امریکا، به راهداری نیک پی، گفت: در ساعت ۱۳:۳۰ امروز در حمله متجاوزانه رژیم صهیونی آمریکایی ۵ نفر از هم وطنان غیر نظامی در این مجموعه به شهادت رسیدند و ۲ نفر از مصدومین، توسط عوامل اورژانس و عوامل هلال احمر به بیمارستان منتقل شدند.

وی افزود: متاسفانه رژیم درنده خوی صهیونیستی به تجربه نشان داده که به هیچ پروتکل ها و مقررات بین المللی پایبند نبوده و با حمله به مراکز راهدارای، ۵ راهداری که فعالیت آنها برف روبی، راهگشایی و خدمت به مردم بود و دیشب در مسیر برف روبی، جاده ها خدمت می نمودند را به درجه رفیع شهادت نائل نمودند.

صادقی ادامه داد: کار آواربرداری و انتقال پیکر شهدا و مجروحان در حادثه حمله انجام شده است. در این‌حمله، پایگاه راهداری دچار آسیب شده، که عملیات آواربرداری توسط جمعیت هلال احمر و عوامل راهداری در حال انجام است.

معاون سیاسی امنیتی استانداری زنجان در ادامه به شهروندان استان توصیه کرد؛ مردم شریف استان بعد از اصابت پرتاپه‌های جنگی، محل حمله را ترک کنند و مانع رسیدن نیروهای امدادی به محل حادثه نشوند. ایشان بر ضرورت عدم توجه به شایعات تاکید کرد و گفت: مردم عزیز اخبار را صرفا از منابع موثق پیگیری کنند و در هیچ یک از مسایل استانی، منطقه‌ای و ملی، به اخبار جعلی توجه نکنند.