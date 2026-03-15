پیام دوست دیرین رهبر شهید در خصوص انتخاب رهبر انقلاب

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام آیتالله سیدجعفر شبیری زنجانی، دوست دیرین رهبر شهید انقلاب و برادر آیتالله العظمی سیدموسی شبیری زنجانی در پی انتخاب رهبر انقلاب اسلامی به شرح زیر است:
یا مولای یا بقیهالله روحی لک الفداء
هرگز تصور نمیکردم روزی را درک کنم و شاهد شهادت مظلومانه و مقتدرانه رفیق دیرینم، سید علی باشم؛ عزیز و دوست هشتادسالهای که همچون امیر المومنین (ع) و حسین بن علی (ع) درماه مبارک رمضان به همراه فرزند و کودکانش به دست شقیترین دشمنان، یعنی صهیونیستهای جنایتکار، به فیض عظمای شهادت نائل آمد. شهادتی که در میان علمای اسلام کمنظیر است و این اندوه جانکاه، جز با نابودی کامل اسرائیل و تحقق رجعت آن سید حکیم در پرتو ظهور حضرتت، التیام نمییابد.
این جانب در حالی که در حرم ملکوتی امام رضا(ع) داغدار بودم، خبر انتخاب حضرت آیتالله امام سید مجتبی حسینی خامنهای از سوی خبرگان محترم رهبری، مرا تا حدی تسکین داد. کسی که بیش از پنج دهه است او را از نزدیک میشناسم و به عمق معنویت، سجایای اخلاقی، زهد، علم و اجتهادش واقفم. این ویژگیهای برجسته، به ویژه اجتهاد و تهجد ؛ عشق و عاطفه به مردم ؛ توسل و ارتباط خاص با امام رئوف از دوران کودکی، در گفتار و نوشتار امام شهیدمان نیز مورد تأکید قرار گرفته است.
خدای سبحان را شاکرم که ثمره اخلاص آن سید مظلوم و مقتدر را در سال ۱۳۴۸، در قالب تولد سید خراسانی دیگری رقم زد؛ ذخیرهای برای این نظام و انقلاب که پیش از پیروزی انقلاب امام خمینی(ره) پا به عرصه وجود نهاد.
از خداوند جبار و منتقم، در این حرم مطهر رضوی، خاضعانه مسئلت دارم همانگونه که غیبت صغری با زعامت عثمان بن سعید و فرزندش آغاز شد، با زعامت سید مجتبی، غیبت کبری به پایان رسد و جهان به دست منجی عالم بشریت، حضرت صاحبالامر(عج) پر از عدل و داد گردد و انتقام مادرمان فاطمه زهرا(س) و سید الشهدا حسین بن علی (ع) و تمام مظلومان عالم را بگیرد.
در پایان، شهادت جانگداز امام شهیدمان را به امت اسلام، مستضعفان جهان، منتظران ظهور و به ویژه به سید مجتبی عزیز و فرزندان و خانواده گرامیشان تسلیت عرض نموده و این انتخاب شایسته را که بیگمان با عنایت ولیعصر(عج) بر قلب خبرگان رهبری در جوار حرم مطهر کریمه اهل بیت فاطمه معصومه(س) نقش بسته است، به امت اسلام و به شخص ایشان تبریک میگویم.
در این شبهای با فضیلت ماه مبارک رمضان، از درگاه خداوند متعال، پیروزی قاطع امت اسلام بر صهیونیست پلید و آمریکای جنایتکار و سلامتی و عافیت رهبر عزیزمان همراه با پیشرفت و اصلاح امور ایران عزیز بهدست توانمند و با کفایتش را مسئلت مینمایم.
قم- آیتالله سیدجعفر شبیری زنجانی، دوست دیرین رهبر شهید انقلاب و برادر آیتالله العظمی سیدموسی شبیری زنجانی در پی انتخاب رهبر انقلاب پیامی صادر کرد.
