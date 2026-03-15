به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی بذری صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: طرح ملی ارزیابی آلاینده‌های محصولات کشاورزی با هدف بررسی میزان آلاینده‌ها و باقی‌مانده سموم در محصولات مصرفی مردم در خراسان جنوبی اجرا شد.

وی با اشاره به نمونه‌برداری انجام شده در این طرح بیان کرد: در قالب این برنامه، حدود ۶۰ نمونه از انواع محصولات کشاورزی استان مورد بررسی قرار گرفت.

مدیرکل استاندارد خراسان جنوبی ادامه داد: این محصولات شامل میوه‌هایی مانند سیب، پرتقال، موز، توت‌فرنگی و لیمو و همچنین محصولات صیفی از جمله خیار، گوجه‌فرنگی، فلفل و برخی سبزیجات بود که از مراکز عرضه و میادین میوه و تره‌بار سطح استان نمونه‌برداری شد.

بذری با بیان اینکه کارشناسان استاندارد در جریان اجرای طرح به‌صورت میدانی از مراکز عرضه بازدید کردند، افزود: ارزیابی محصولات با استفاده از چک‌لیست‌های تخصصی انجام شد و این بازدیدها تا پایان اجرای طرح ادامه خواهد داشت.

وی تأکید کرد: نمونه‌برداری‌ها به‌صورت کاملاً تصادفی و بدون اطلاع قبلی انجام شد تا نمونه‌ها نماینده واقعی وضعیت محصولات عرضه‌شده در بازار باشند.

مدیرکل استاندارد خراسان جنوبی گفت: نمونه‌های جمع‌آوری شده برای انجام آزمایش‌های تخصصی از جمله سنجش فلزات سنگین، بررسی باقی‌مانده سموم آفت‌کش‌ها و اندازه‌گیری نیترات به آزمایشگاه‌های همکار مورد تأیید سازمان ملی استاندارد ایران ارسال شده است.

بذری افزود: نتایج این آزمایش‌ها پس از بررسی‌های دقیق، برای پیگیری‌های لازم و اقدامات بعدی به سازمان ملی استاندارد ایران اعلام خواهد شد.