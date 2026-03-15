دود شدن ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد دلار ارزش شرکت های S&P500 بورس آمریکا

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از الجزیره، ارزیابی ها نشان می‌دهد که از زمان آغاز جنگ بین ایران با آمریکا و رژیم صهیونیستی ۲ هزار میلیارد دلار از ارزش شرکت های در فهرست S&P500 در بازار مالی آمریکا به باد رفته است.

شاخص S&P500 بورس وال استریت که نشان دهنده عملکرد بزرگ ترین شرکت های حاضر در بورس آمریکا است به دلایل مختلف از جمله افزایش شدید قیمت نفت و نگرانی های موجود در مورد تبعات ادامه جنگ با ایران کاهش قابل توجهی را تجربه کرده است.

این شاخص برای مردم عادی آمریکا از اهمیت حیاتی برخوردار است چرا که سرنوشت بسیاری صندوق های بازنشستگی و سرمایه گذاری در آمریکا به این شاخص وابسته است.

این شاخص فقط در یک روز بیش از ۰.۶ درصد کاهش یافته و حالا به ۶ هزار و ۶۳۲ واحد رسیده است که پایین ترین سطح سال ۲۰۲۶ بوده و ۵ درصد نسبت به بیشینه آن ریزش کرده است.

به طور کلی طی ۲ هفته گذشته و از زمان آغاز جنگ با ایران، شاخص S&P500 معادل ۳.۶ درصد ریخته است.

در واقع تشدید بحران در بازارهای مالی بین المللی ناشی از جنگ بین ایران عزیزمان و کشورهای متخاصم موجب شده تا فقط ارزش شرکت های حاضر در شاخص S&P500 بیش از ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد دلار سقوط کند و به باد برود.