سقوط ۴۰۰ میلیارد دلاری بورس آمریکا در پایان هفته

به گزارش خبرنگار مهر، بازار سهام آمریکا در آخرین روز کاری هفته میلادی (جمعه) با کاهش شاخص‌ها بسته شد و هفته‌ای ناامیدکننده را برای سرمایه‌گذاران رقم زد؛ هفته‌ای که در آن جنگ در خاورمیانه و افزایش شدید قیمت نفت فشار زیادی بر بازارهای مالی وارد کرد.

بر اساس گزارش‌ها، تنها در معاملات روز جمعه حدود ۴۰۰ میلیارد دلار از ارزش بازار بورس آمریکا از بین رفت. این در حالی است که بازار در روز پنجشنبه نیز حدود یک هزار میلیارد دلار از ارزش خود را از دست داده بود.

شاخص S&P500 برای سومین هفته متوالی کاهش یافت و با افت حدود ۰.۶ درصدی در معاملات روز جمعه بسته شد. این شاخص از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون بیش از ۳ درصد کاهش داشته و طی دو هفته گذشته نیز نزدیک به ۴ درصد افت کرده است.

برآوردها نشان می‌دهد از زمان آغاز جنگ با ایران، شاخص S&P500 در مجموع حدود ۲ تریلیون دلار از ارزش بازار خود را از دست داده است.

در همین حال شاخص نزدک کامپوزیت که عمدتاً شامل شرکت‌های فناوری است، در معاملات جمعه ۰.۹ درصد کاهش یافت و در مجموع هفته جاری میلادی را با افت ۱.۳ درصدی به پایان رساند.

شاخص داوجونز که عملکرد شرکت‌های صنعتی بزرگ آمریکا را نشان می‌دهد نیز در معاملات روز جمعه حدود ۰.۳ درصد افت کرد و در مجموع هفته جاری نزدیک به ۲ درصد کاهش را ثبت کرد.