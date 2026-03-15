به گزارش خبرگزاری مهر ، سازمان پژوهش و برنامهریزی درسی اعلام کرد: فرایند ثبتسفارش انفرادی و گروهی کتابهای درسی سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ دورههای تحصیلی ابتدایی، متوسطه اول و دوم، کتابهای تکمیلی ویژه دانشآموزان استعدادهای درخشان و همچنین کتابهای درسی دانشآموزان استثنایی از اردیبهشتماه ۱۴۰۵ آغاز میشود.
طبق اعلام این سازمان ، متقاضیان میتوانند طبق تقویم زمانی اعلامشده، از طریق «پنجره ملی خدمات دولت هوشمند» به آدرس my.gov.ir، «پنجره واحد خدمات الکترونیک وزارت آموزش و پرورش» به آدرس my.medu.ir و یا سامانه irtextbook.ir نسبت به ثبت سفارش اقدام کنند. کتابهای خریداریشده در زمان مقرر، از طریق مدرسه محل تحصیلِ مندرج در سفارش، توزیع خواهد شد.
گفتنی است؛ ضروری است ادارات کل آموزش و پرورش استانها و مناطق تابعه، شیوه نامه و زمان ثبت سفارش را به مدارس و دانشآموزان اطلاع رسانی نمایند.
