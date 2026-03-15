به گزارش خبرگزاری مهر، شهرداران کلانشهرها و مراکز استان‌های ایران در پیامی ضمن تسلیت شهادت جانسوز رهبر فقید و بزرگوار انقلاب، امام خامنه‌ای و جمعی از هموطنان، مراتب بیعت و میثاق استوار خود با رهبری سوم اتقلاب حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای را ابراز داشتند.

متن پیام به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

«انَّ اللَّهَ یَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَیٰ أَهْلِهَا»

در لحظاتی تاریخی و سرنوشت‌ساز که ایران اسلامی پس از عروج ملکوتی و شهادت مظلومانه رهبر حکیم و فرزانه انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای (قدس الله نفسه الزکیه)، در سوگی عظیم و در میانه نبردی قهرمانانه با جبهه استکبار به سر می‌برد، تصمیم هوشمندانه و قاطعانه مجلس خبرگان رهبری در معرفی جانشین شایسته ایشان، بار دیگر ثبات، پویایی و بن‌بست‌شکنی نظام مبتنی بر ولایت فقیه را به رخ جهانیان کشید.

انتخاب شایسته فقیه عالی‌قدر، آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (مدظله‌العالی) به عنوان سومین رهبر جمهوری اسلامی ایران، موجی از امید و آرامش را در دل وفاداران به آرمان‌های بلند امام راحل (ره) و شهدای گرانقدر جاری ساخت. این انتخاب مدبرانه، نشان از تداوم مسیر عزت، استقلال و اقتدار میهن اسلامی و پیوند ناگسستنی امت با ولایت دارد.

ما شهرداران کلان‌شهرها و مراکز استان‎های ایران اسلامی، ضمن تسلیت مجدد شهادت جانسوز رهبر فقید و بزرگوارمان و جمعی از هموطنان شریفمان، بدین‌وسیله مراتب بیعت و میثاق استوار خود را با مقام معظم رهبری ابراز داشته و اعلام می‌داریم که در مسیر خدمت‌رسانی به مردم شریف ایران و تحقق آرمان‌های والای انقلاب اسلامی، تحت رهبری مدبرانه و حکیمانه معظم‌له، از هیچ کوششی دریغ نخواهیم کرد.

اطمینان داریم که در سایه عنایات حضرت ولی‌عصر (عج الله تعالی فرجه) و درایت رهبر معظم انقلاب اسلامی، از این گردنه‌ی دشوار تاریخی با سربلندی عبور کرده و پرچم آرمان‌های الهی این مرز و بوم همچنان برافراشته خواهد ماند.