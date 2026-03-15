حمله آمریکایی صهیونی به چند نقطه در همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، حمزه امرایی از حمله آمریکا به چند نقطه در استان همدان خبر داد و اظهار کرد: که در این حملات نقاطی در اسدآباد و رزن مورد اصابت قرار گرفته است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار همدان با بیان اینکه جزئیات دقیقتر در خصوص میزان صدمات انسانی و خسارات وارده متعاقباً اعلام خواهد شد، افزود: بلافاصله پس از وقوع حملات، دستگاههای امدادی و خدماترسان به محل حادثه اعزام شدهاند.
وی تاکید کرد: از هم استانیهای عزیز درخواست می کنیم از تجمع و ازدحام در محلهای مورد اصابت خودداری کنند تا نیروهای امدادی بتوانند وظایف خود را به نحو احسن انجام دهند.
نظر شما