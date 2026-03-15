تولیدکنندگان دارو با تمام توان در حال فعالیت هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد عبدهزاده رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران با بیان اینکه خطوط تولید دارو بهصورت مستمر فعال نگه داشته شده است، گفت: هر زمان که وزارت بهداشت، کمبود یک داروی خاص را اعلام کند، تولیدکنندگان، تولید این دارو را در اولویت قرار میدهند تا کمبودی ایجاد نشود.
بر اساس اعلام اتاق تهران، وی با اشاره به پیگیریهای صورت گرفته از سوی اتاق تهران برای پرداخت مطالبات معوق صنعت دارو و حفظ امنیت دارویی کشور توضیح داد: بر اساس پیگیریهای صورت گرفته مقرر شد که بخش عمده مطالبات تا پایان سال به شکل نقدی یا اوراق پرداخت شود.
رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران در ادامه درباره وضعیت تامین دارو در کشور گفت: در حال حاضر شرکتها بر اساس موجودی مواد اولیه و ذخایر فعلی خود برای تولید برنامهریزی میکنند و به جز کمبودهای قدیمی، کمبود جدی جدیدی در حوزه دارو مشاهده نشدهاست.
عبدهزاده با اشاره به حساسیت حوزه سلامت کشور گفت: موضوع دارو و درمان مستقیما با جان مردم مرتبط است و به همین دلیل این بخش هیچگاه تعطیلبردار و قابل تعلل نیست. حتی در شرایط دشوار نیز کارخانجات دارویی و شرکتهای پخش تلاش کردهاند چرخه تولید و توزیع متوقف نشود. داروخانههای منتخب بهصورت شبانهروزی کشیک هستند و شرکتهای پخش نیز به شکل ۲۴ ساعته فعالیت میکنند. همچنین کارخانههای داروسازی نیز با حداکثر توان در حال تولید هستند و تلاش میکنند که مردم با کمبود دارو مواجه نشوند.
