آسیب به ۱۶ مرکز روزانه توانبخشی بهزیستی

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست اعضای انجمن هماهنگی عالی مراکز توانبخشی کشور امروز یکشنبه ۲۴ اسفند ۱۴۰۴ با رئیس سازمان بهزیستی و جمعی از معاونان و مدیران این سازمان برگزار شد.
در این نشست چالشهای مراکز شبانهروزی، خدمات مراقبت در منزل و مراکز روزانه از جنبههای مختلف مدیریتی، مالی و خدماتی مورد بررسی قرار گرفت.
سید جواد حسینی رئیس سازمان بهزیستی کشور در این نشست با اشاره به شرایط عمومی کشور و تأکید بر اهمیت حفظ انسجام ملی در برابر فشارهای خارجی، گفت: همانگونه که در میدانهای جنگ، خیابان و خدمت ایستادگی کردهایم در حوزه اجتماعی و مراقبتی نیز باید با همافزایی، مانع از آسیب به گروههای نیازمند شویم.
وی با تأکید بر وجود شکاف میان تعرفههای موجود و هزینه تمامشده اداره مراکز، افزود: یکی از اولویتهای اصلی ما کاهش این فاصله با همکاری مراکز، کانونهای تخصصی و سازمان مدیریت و برنامهریزی است تا تعرفهها به واقعیتهای اقتصادی نزدیکتر شوند.
رئیس سازمان بهزیستی از تشکیل انجمنهای «اولیا و مربیان» مراکز توانبخشی خبر داد و گفت: با این اقدام، سه نتیجه مهم حاصل خواهد شد از جمله افزایش توانمندسازی مراکز، نظارت مردمی و مشارکت گستردهتر جامعه در امور حمایتی.
وی بیان کرد: سیاست توانبخشی مجازی که در دوران بحرانها مؤثر واقع شد همچنان تداوم خواهد داشت. بر اساس آخرین آمار، مراکز روزانه در ۱۲ استان بهصورت حضوری، در ۱۴ استان به شکل ترکیبی (حضوری و مجازی) و در سایر مناطق بهصورت کاملاً مجازی فعال هستند.
حسینی با اشاره به آسیبدیدن ۱۶ مرکز روزانه در شرایط اخیر، از برنامهریزی برای بازتوانی آنها خبر داد و اظهار داشت: در قالب طرح «سلام»، فعالیتهای جدیدی به مراکز تزریق میکنیم تا ضمن ارتقای کیفیت خدمات، پایداری مالی آنها نیز افزایش یابد.
وی با تأکید بر مشکلات ناشی از اجاره، بیمه و حقوق کارکنان افزود: در حال بررسی راهکارهایی برای تعلیق یا تخفیف بدهیهای بیمهای و هزینههای انرژی هستیم تا از این طریق مراکز را در مسیر ادامه فعالیت پایدار یاری دهیم.
اختصاص کالابرگ به مراکز شبانهروزی
حسینی در پایان با تشکر از تلاش مدیران و کارکنان مراکز توانبخشی گفت: تمام تلاش ما بر این است که با همفکری، پشتیبانی مالی و استفاده از ظرفیت مردم و نهادهای اجتماعی، خدمات به جامعه هدف با کیفیت بالاتر و پایدارتر ارائه شود.
همچنین فاطمه عباسی معاون توانبخشی سازمان بهزیستی در این جلسه گفت: امسال افزایش ۴۰ درصدی تعرفهها در نظر گرفته شده و همانند سال گذشته، تصویب و ابلاغ آن در فروردینماه و در سریعترین زمان ممکن انجام خواهد شد. همچنین کالابرگهای مقیمان به مراکز شبانهروزی تخصیص داده شده است تا از فشار مالی آنها کاسته شود.
