به گزارش خبرنگار مهر، در بیست و پنجمین روز از پویش قرآنی زندگی با آیه ها، شرکت‌کنندگان می‌توانند با پاسخ به یک سوال ساده از آیه ۲۳ سوره شوری، شانس خود را برای برنده شدن جایزه یک میلیون تومانی امتحان کنند.

سوال روز بیست و پنجم ماه مبارک رمضان

مفهوم آیه ۲۳ سوره شوری (قُل لَّا أَسْأَلُکُمْ عَلَیْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِی الْقُرْبَیٰ) در کدام گزینه بیان شده است؟

۱. عشق به نزدیکان پیامبر(ص) ، مزد رسالت پیامبر (ص)

۲.بازگشت نتیجه نیکی و بدی به خود انسان

۳.صبر و نماز، قدرت واقعی مؤمن

۴.استقامت، تنها راه پیروزی

جهت شرکت در این مسابقه، عدد مربوط به گزینه صحیح را به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۱۵۷۷ ارسال کنید.

به ۱۰ نفر از کسانی که پاسخ درست را بدهند، جایزه نقدی یک میلیون تومانی تعلق می گیرد.

اسامی برندگان و پاسخ صحیح، به محض اطلاع‌رسانی، در همین خبر به‌روزرسانی خواهد شد.