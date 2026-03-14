به گزارش خبرنگار مهر، ظهر شنبه ۲۵ کیلومتر بزرگراه در محور زاهدان - بیرجند با حضور استاندار سیستان و بلوچستان، معاون عمرانی استاندار، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، فرماندار نیمروز و مدیرکل راه و شهرسازی استان به بهره‌برداری رسید.

مهدی پارسی مدیرکل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان در این مراسم گفت: در ایام جنگ همچون گذشته تمام پروژه‌های اداره کل راه و شهرسازی در حوزه راه و مسکن فعال بود و امروز با تلاش‌ و همت شبانه‌روزی شاهد بهره‌برداری از یکی از مهمترین پروژه‌ها در این بخش هستیم.

وی ادامه داد: برای ساخت این ۲۵ کیلومتر بزرگراه بیش از ۱۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار از سوی این اداره کل هزینه شده است.

وی تصریح کرد: این پروژه شامل بسترسازی ۵۲۹ هزار متر مربع خاکریزی ۵۸۰ هزار متر مکعب، خاکبرداری ۲۸ هزار متر مکعب، سابگرید ۱۰۷ هزار متر مکعب، بتن ۲۸ هزار مترمکعب، اساس ۴۵ هزار متر مکعب، آسفالت به میزان ۴۲ هزار تن، آرماتور ۳۲۰ تن، پریمکت ۴۱۳ تن، ابنیه فنی ۱۰۰ دستگاه و ۱۴۳ دهانه بوده است.

مدیرکل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان تاکید کرد: در مجموع طول کلی محور زاهدان - بیرجند در حوزه استحفاظی این استان ۲۱۱ کیلومتر است که با بهره‌برداری از این ۲۵ کیلومتر، طول بزرگراهی آن به ۱۷۵ کیلومتر افزایش یافت.

پارسی با اشاره به اهمیت این پروژه در شرایط جنگ و توسعه استان سیستان و بلوچستان گفت: این پروژه بزرگراهی نه تنها در شرایط جنگ کنونی مسیرهای ارتباطی را تسهیل خواهد کرد بلکه در کنار بهبود شرایط حمل و نقل، امکان توسعه اقتصادی و اجتماعی استان را نیز بیش از پیش فراهم می‌آورد.

وی تاکید کرد: همچنین با این پروژه سیستان و بلوچستان به یک هاب ترانزیتی مهم در منطقه تبدیل خواهد شد که می‌تواند ارتباطات اقتصادی کشور را در دوران جنگ و پس از جنگ تسهیل کند.