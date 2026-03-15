بیجار: کمبودی در کالاهای اساسی سیستان و بلوچستان وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، منصور بیجار ظهر یکشنبه در نشست کارگروه ویژه مرز بیان کرد: با فعال بودن همه رویه‌های واردات و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، نظارتی و امنیتی، هیچگونه کمبودی در ذخیره‌سازی و تامین کالاهای اساسی در کشور وجود ندارد.

استاندار سیستان و بلوچستان با اشاره به ظرفیت‌ها و توانمندی‌های سیستان و بلوچستان در واردات کالاهای اساسی از جمله برنج، روغن و گوشت قرمز تصریح کرد: در شرایط جنگ اقتصادی، بخشی از اختیارات استان به فرمانداران تفویض شده و آنان باید در تصمیم‌گیری‌ها نقش‌آفرینی کرده و از ظرفیت‌های موجود حداکثر استفاده را داشته باشند.

وی با بیان اینکه همه رویه‌های واردات کالا در استان فعال است، ادام داد: دستگاه‌های نظارتی، امنیتی و نظامی برای تسهیل روند صادرات و واردات از مرزهای استان همراهی دارند و باید با استفاده از این همگرایی، نیاز بازارهای کشور تامین شود.

بیجار با تاکید بر ضرورت پرهیز از بخشی‌نگری و تمرکزگرایی گفت: دستگاه‌های اجرایی باید در کنار یکدیگر برای رفع موانع تلاش و فرمانداران نیز در شهرستان‌ها با استفاده از اختیارات تفویض شده برای تامین کالاهای اساسی و سایر اقلام مورد نیاز اقدام کنند.

وی با تاکید بر اینکه همه نیازهای بازار تامین شده است، بیان کرد: هیچگونه کمبودی در بحث ذخیره‌سازی کالا وجود ندارد و همه دستگاه‌ها با تمام ظرفیت در حال خدمت‌رسانی هستند.

استاندار سیستان و بلوچستان در پایان با اشاره به نقش مهم مرزهای استان در تامین نیازهای کشور خاطرنشان کرد: مرزهای استان به نوعی نبض اقتصادی کشور به شمار می‌رود و باید از همه ظرفیت‌های موجود و ایجاد شده برای تامین کالاهای مورد نیاز بازارهای داخلی استفاده شود.