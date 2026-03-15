باد و باران در انتظار سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرنگار مهر، محسن حیدری مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان صبح یکشنبه به خبرنگاران گفت: براساس تحلیل آخرین نقشه های پیش یابی آسمان استان، قسمتی ابری همراه با وزش باد ملایم تا متوسط خواهد بود.

وی بیان کرد: دوشنبه و سه شنبه در مناطق مرکزی و جنوبی استان وزش باد نسبتا شدید تا شدید و گردوخاک رخ خواهد داد.

حیدری تصریح کرد: از سه شنبه تا پایان هفته با ورود موج بارشی در سطح استان شرایط برای افزایش ابر و برخی نقاط رگبار و رعد و برق فراهم می باشد.

وی هشدار داد: دریای عمان در روز یکشنبه مواج و متلاطم می باشد.