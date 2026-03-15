صفایی بوشهری: حضور مردم در میدان مهم و ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری ظهر یکشنبه در درس اخلاق در مسجد امام حسن مجتبی (ع) بوشهر اظهار کرد: در مورد اینکه بعد از شهادت رهبر بزرگوارمان تقلید را چگونه انجام دهیم، علما و فقها بقای بر تقلید میت را جایز می‌دانند.

وی با اشاره به اینکه تفاوت‌هایی در این زمینه وجود دارد افزود: برخی تقلید در همه مسائل، برخی تقلید در مسائلی که عمل شده و اندکی هم قائل هستند تقلید ابتدایی است و میت در مسائل غیر مستحدثه اگر اعلم باشد آن فرد جایز است.

امام جمعه بوشهر با بیان اینکه ماه مبارک رمضان ماه مدیریت انسان بر خود و نوع رفتارها است افزود: در ماه مبارک رمضان انسان گناهانش بسیار کم می‌شود و اقامه نماز جماعت در مسجد و دعا بشتر شده و حتی جرایم اجتماعی کمتر می‌شود.

وی تاکید کرد: یکی از موارد مدیریت رفتار، مدیریت زبان است؛ فعال‌ترین عضو بدن انسان زبان است و در حدیث آمده که اکثر خطاهای انسان از زبان است. گاهی انسان زبان خود را مدیریت می‌کند و گاهی هم زبان انسان را مدیریت می‌کند.

آیت‌الله صفایی بوشهری با تاکید بر اینکه انسان باید زبانش را مدیریت کند خاطرنشان کرد: به گفته امیرالمومنین، انسان تا کلام نگفته کلام اسیر اوست اما وقتی حرف زد دیگر او اسیر کلامش و اسیر سخنش است؛ لذا انسان‌های عاقل کلامشان کم می‌شود چون فکر می‌کنند، دقت می‌کنند، نگاه می‌کنند که آیا حرفشان انسانی و الهی است و خدا راضی است یا نه.

وی در ارتباط با مسائل روز نیز بیان کرد: شورای امنیت به واقع شورای امنیت کشورهای استعمارگر است و این شورا درست شده که آنها در امنیت باشند که تاریخ هم همین را نشان داده که تمام تصمیماتی که این مجموعه گرفتند به سود اینها تمام شده و مظلومین هیچ چیزی به سودشان نبوده است.

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر با اشاره به اینکه شورای امنیت تاریخ بسیار سیاهی دارد افزود: شورای امنیت شورایی است که محل ظلم و جنایت به کشورهای مظلوم و مستقل است.

وی با اشاره به اینکه شورای امنیت نزد فرهیختگان جهانی ارزش و جایگاهی ندارد تصریح کرد: مردم ایران نیز این شورا را محکوم می‌کنند.

صفایی بوشهری حضور مردم در صحنه را بسیار مهم دانست و تاکید کرد: مردم ما دارای روح بصیرت و هوشمندی در صحنه هستند و الان در کنار نیروهای مسلح که با بیگانگان مبارزه می‌کند قرار دارند.

وی گفت: مردم عزیز در میدان حاضرند و از نیروهای مسلح حمایت می‌کنند؛ به عنوان یک پشتیبان قوی و هم میدان داخلی نظام را مراقبت می‌کنند و می‌گویند که ما هستیم و پیامی هم به این دشمنان ما می‌دهند که ما در مسیر آرمان‌ها و ارزش‌های انقلاب هستیم و شما فکر نکنید اگر گرانی و مشکلات معیشتی داریم از انقلابم و کشورمان دست برمی‌داریم.

وی ادامه داد: رهبر جدیدمان هم عالم است و هم آشنا به موازین سیاست ملی و فراملی، هم مدیر، شجاع و مردم دوست است و نگاهش به نیروهای مسلح کاملا فنی است؛ هم در حوزه صف و ستاد و تجهیزات.

وی با اشاره به اینکه رهبر انقلاب اسلامی تحول‌گرا است افزود: بسیاری از اموری که نیاز به تحول دارد نیاز به تغییر دارند و ایشان در این عرصه دارای اندیشه است و کاملا به ساختار های نظام آشنا است و این یک نعمت است که خداوند نصیب کرده است.

امام جمعه بوشهر اضافه کرد: ما سعادت داریم که رهبری داشته باشیم در همان مسیر امام راحل عظیم الشان و مقام معظم رهبری که الان وظیفه همگان اطاعت از ایشان و حضور در میدان در راستای هدایت‌های ایشان است.

وی با بیان اینکه در شرایط ویژه از نظر سیاسی و نظامی هستیم افزود: باید مجاهدت کنیم تا هم دشمن را شکست دهیم و هم مملکت را با هدایت ایشان به سمت پیشرفت و آفرینش تمدن هدایت کنیم.