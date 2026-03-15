پویش «سرو ایران» در تنگستان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار تنگستان ظهر یکشنبه در این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب و شهدای جنگ تحمیلی رمضان، اظهار کرد: راه پرافتخار شهدا، به ویژه رهبر شهید انقلاب، چراغ هدایت ما در مسیر تحقق اهداف انقلاب اسلامی و حفظ استقلال و عزت کشور است .

مسلم سلیمانی تصریح کرد: امروز، پاسداری از خون این عزیزان، در گرو بصیرت، هوشیاری و ایستادگی در برابر دسیسه‌های دشمنان اسلام و انقلاب است.

فرماندار تنگستان با تأکید بر ضرورت تداوم راه شهدا و آرمان‌های امام راحل، خاطرنشان کرد: پاسداری از ارزش‌های انقلاب و دفاع از مظلومان جهان، وظیفه‌ای همگانی است و ما باید با الگوگیری از سیره شهدا و پیروی از منویات رهبر معظم انقلاب، در این مسیر گام برداریم.