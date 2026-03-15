پرداخت ۲۰۰ میلیارد ریال کمک هزینه اجاره مسکن به نیازمندان ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر مرادی پویانی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه مسکن مهم ترین نیاز خانواده های مددجویی است گفت: رفع این نیاز از مهمترین خدماتی است که کمیته امداد به مددجویان ارائه می دهد.

وی تصریح کرد: کمیته امداد استان ایلام همچنین امسال به عنوان بسته حمایتی و بویژه در ماه مبارک رمضان و شرایط جنگ تحمیلی و در راستای توجه به این نیاز مهم خانواده های مددجو و افزایش بی سابقه اجاره مسکن با پرداخت حدود ۸۰ میلیارد ریال کمک هزینه اجاره مسکن به ۳۲۰۰ خانوار ، بخشی از نیازها و دغدغه های خانواده های مورد حمایت پاسخ مناسب و مثبت داد.

مرادی پویانی با اشاره به نقش خیرین و فعالان عرصه خیر و احسان ، از عموم مردم شریف که می توانند یاریگر امداد در خدمت رسانی بهتر و رفع نیازمندیهای هم استانیهای عزیز مشارکت کنند دعوت کرد از درگاههای مختلف درخصوص مشارکت و همراهی در این امر خیر یاریگر مددکاران امداد باشند.