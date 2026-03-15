۲۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۲:۵۱

پرداخت ۲۰۰ میلیارد ریال کمک هزینه اجاره مسکن به نیازمندان ایلام

ایلام - مدیرکل کمیته امداد استان ایلام از پرداخت ۲۰۰ میلیارد ریال ودیعه و کمک هزینه اجاره مسکن به نیازمندان ایلامی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر مرادی پویانی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه مسکن مهم ترین نیاز خانواده های مددجویی است گفت: رفع این نیاز از مهمترین خدماتی است که کمیته امداد به مددجویان ارائه می دهد.

وی تصریح کرد: کمیته امداد استان ایلام همچنین امسال به عنوان بسته حمایتی و بویژه در ماه مبارک رمضان و شرایط جنگ تحمیلی و در راستای توجه به این نیاز مهم خانواده های مددجو و افزایش بی سابقه اجاره مسکن با پرداخت حدود ۸۰ میلیارد ریال کمک هزینه اجاره مسکن به ۳۲۰۰ خانوار ، بخشی از نیازها و دغدغه های خانواده های مورد حمایت پاسخ مناسب و مثبت داد.

مرادی پویانی با اشاره به نقش خیرین و فعالان عرصه خیر و احسان ، از عموم مردم شریف که می توانند یاریگر امداد در خدمت رسانی بهتر و رفع نیازمندیهای هم استانیهای عزیز مشارکت کنند دعوت کرد از درگاههای مختلف درخصوص مشارکت و همراهی در این امر خیر یاریگر مددکاران امداد باشند.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • IR ۱۳:۰۱ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۴
      سلام لطفا به مسئولین زحمتکش و مردمی برسانید که فکری هم به حال مستاجرانی که تحت فشار مالکان برای افزایش بسیار زیاد اجاره حتی تا صد درصد یا تخلیه در این شب عیدی و رمضان و شرایط جنگی بکنند. مثلا اعلام کنند تمدید خودکار سه ماهه قرارداد اجاره یا باسی چهل درصد افزایش برای مدت شش ماه. با این کار ما مردم با آرامش روحی بیش از پیش در دفاع از وطن در مقابل دشمن اجنبی خبیث تاب خواهیم آورد و مشارکت قوی تری خواهیم داشت

