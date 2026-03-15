به گزارش خبرنگار مهر، امیرعلی آذرپیرا درباره شرایط اردوی تیم ملی کشتی آزاد بعد از حمله وحشیانه رژیم صهیونستی و آمریکایی گفت: با توجه به حمله وحشیانه رژیم صهیونیستی و آمریکایی به خاک ایران و با وجود تمام سختی‌هایی که همه مردم با آن دست‌وپنج نرم می‌کنند، ما تمریناتمان را در شهر دیگری دنبال می‌کنیم تا از آمادگی دور نمانیم.

وی گفت: بزرگترین وظیفه ورزشکاران در این روزها، تحمل سخت‌ترین فشارهاست تا با به اهتزاز درآوردن پرچم ایران، کمی از دردهای جامعه تسکین یابد.

آذرپیرا تاکید کرد: مردم ایران غیورترین و بزرگترین مردم دنیا هستند. آن‌ها در هر شرایطی پای کشورشان ایستاده‌اند، بزرگواری می‌کنند و اوضاع را به بهترین شکل درک و مدیریت می‌کنند.

وی گفت: امیدوارم روزهایی باآرامشی برای مردم ایران رقم بخورد چون معتقدم آنها بهنرین مردم دنیا هستند.