۲۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۴:۲۵

توئی:رد باند سارقان خودرو از گلبهار تا شیروان با هوشیاری پلیس قطع شد

بجنورد -رئیس پلیس آگاهی خراسان شمالی از دستگیری اعضای باند سارقان حرفه‌ای قطعات خودرو که از شهرستان گلبهار به شیروان رفت‌وآمد داشته‌اند خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ تقی توئی اظهار کرد: با افزایش گزارش‌های مردمی درباره سرقت باتری و قطعات خودرو در مناطق مختلف شیروان، موضوع مورد رصد دقیق کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت و بررسی‌های تخصصی و بازبینی تصاویر دوربین‌های مداربسته نشان داد سارقان با استفاده از یک خودروی تیبا سفید بدون پلاک و چهره پوشیده، شبانه دست به سرقت می‌زدند.

وی با بیان اینکه تحقیقات بیشتر مشخص کرد اعضای باند از شهرستان گلبهار وارد شیروان می‌شوند و در مدت کوتاهی اقدام به سرقت خودروهای فاقد سیستم امنیتی می‌کردند، افزود: مأموران پلیس آگاهی با اشراف اطلاعاتی و تشکیل تیم‌های عملیاتی در ورودی‌های شهر، در جریان یک عملیات غافلگیرانه، دو نفر از سارقان را شناسایی و دستگیر کردند.

رئیس پلیس آگاهی استان با اشاره به اینکه در بازجویی اولیه، متهمان به همکاری با نفر سوم اعتراف کردند که پس از شناسایی و هماهنگی قضایی، سومین عضو باند نیز در عملیات دیگری دستگیر شد، ادامه داد: این افراد به ۴۰ فقره سرقت باتری خودرو اعتراف و اعلام کردند اموال سرقتی را در مشهد یا از طریق سایت‌های اینترنتی به فروش می‌رساندند.

سرهنگ توئی در پایان ضمن هشدار به شهروندان درباره استفاده از تجهیزات ضدسرقت تأکید کرد: با تلاش نیروهای پلیس آگاهی، رد این باند از گلبهار تا شیروان شناسایی و مسیر فعالیت آنان مسدود شد و متهمان پس از اعتراف و شناسایی صحنه‌های متعدد سرقت، با قرار قضایی روانه دادسرا شدند.

