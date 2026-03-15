توئی:رد باند سارقان خودرو از گلبهار تا شیروان با هوشیاری پلیس قطع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ تقی توئی اظهار کرد: با افزایش گزارش‌های مردمی درباره سرقت باتری و قطعات خودرو در مناطق مختلف شیروان، موضوع مورد رصد دقیق کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت و بررسی‌های تخصصی و بازبینی تصاویر دوربین‌های مداربسته نشان داد سارقان با استفاده از یک خودروی تیبا سفید بدون پلاک و چهره پوشیده، شبانه دست به سرقت می‌زدند.

وی با بیان اینکه تحقیقات بیشتر مشخص کرد اعضای باند از شهرستان گلبهار وارد شیروان می‌شوند و در مدت کوتاهی اقدام به سرقت خودروهای فاقد سیستم امنیتی می‌کردند، افزود: مأموران پلیس آگاهی با اشراف اطلاعاتی و تشکیل تیم‌های عملیاتی در ورودی‌های شهر، در جریان یک عملیات غافلگیرانه، دو نفر از سارقان را شناسایی و دستگیر کردند.

رئیس پلیس آگاهی استان با اشاره به اینکه در بازجویی اولیه، متهمان به همکاری با نفر سوم اعتراف کردند که پس از شناسایی و هماهنگی قضایی، سومین عضو باند نیز در عملیات دیگری دستگیر شد، ادامه داد: این افراد به ۴۰ فقره سرقت باتری خودرو اعتراف و اعلام کردند اموال سرقتی را در مشهد یا از طریق سایت‌های اینترنتی به فروش می‌رساندند.

سرهنگ توئی در پایان ضمن هشدار به شهروندان درباره استفاده از تجهیزات ضدسرقت تأکید کرد: با تلاش نیروهای پلیس آگاهی، رد این باند از گلبهار تا شیروان شناسایی و مسیر فعالیت آنان مسدود شد و متهمان پس از اعتراف و شناسایی صحنه‌های متعدد سرقت، با قرار قضایی روانه دادسرا شدند.