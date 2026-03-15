نوری: حضور مردم در میدان ضربات سختی به دشمن وارد کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رضا نوری در جلسه شورای فرهنگ عمومی خراسان شمالی که پیش از ظهر یک‌شنبه در دفتر نماینده ولی فقیه برگزار شد، اظهار کرد: حضور مردم در خیابان ها به دشمن ضربه سختی را وارد کرد، بطوری که مردم انقلابی ما به دشمنان ثابت کردند که همیشه پایبند انقلاب خواهند بود.

وی افزود: در راهپیمایی روز قدس حضور مسئولین در کنار مردم تجلی خاصی را رقم زد و این حضور نشان دهنده این است که ملت ایران خط قرمز هستند که مسئولین هیچ گاه به دشمن اجازه نخواهند داد که به خاک این ملت تجاوزی داشته باشند.

وی ادامه داد: حضور امدادگران و دستگاه های خدمات‌رسان نیز در شرایط فعلی می‌تواند همدلی بیشتری را در بین مردم ایجاد کند.

وی با بیان اینکه مسئولین باید در این ایام حساس بازار را بیشتر از قبل مورد رصد قرار دهند، تصریح: باید بازار مورد ارزیابی قرار گیرد و با هر گونه گران فروشی برخورد شود تا دغدغه مردم در این باره رفع شود.