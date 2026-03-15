  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۳:۱۱

آغاز توزیع میوه ایام پایانی سال در آذربایجان شرقی

تبریز- توزیع میوه ایام پایانی سال با ۱۵ درصد کمتر از نرخ بازار در آذربایجان شرقی آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر رنجگران، مدیر تعاون روستایی اذربایجن شرقی روز یکشنبه در جریان بازدید از سردخانه‌ها و مراکز ذخیره میوه پایان سال، از تأمین مجموعاً ۶۵۰ تن میوه برای این طرح خبر داد.

وی با اشاره به جزئیات ذخیره‌سازی گفت: برای تأمین نیاز مردم استان در ایام پایانی سال ، ۳۵۰ تن پرتقال تامسون از استان مازندران توسط مباشر و اتحادیه تعاون روستایی خریداری و ذخیره‌سازی شده است.

همچنین ۳۰۰ تن سیب نیز از تولیدات داخلی استان و با مشارکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی تأمین گردیده است.

مدیر تعاون روستایی استان همچنین از فعال‌سازی ۳۷ غرفه عرضه در سطح استان خبر داد و اعلام کرد: ۱۵ غرفه از این تعداد در شهر تبریز مستقر شده و توسط شهرداری کلانشهر تبریز و شبکه تعاونی‌های روستایی استان اداره می‌شود؛ ۲۲ غرفه دیگر نیز در شهرستان‌های مختلف آذربایجان شرقی فعالیت خواهند داشت.

وی در پایان خاطرنشان کرد: سازمان جهاد کشاورزی و مدیریت تعاون روستایی استان با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، نظارت دقیق بر کیفیت و قیمت محصولات عرضه‌شده را در دستور کار دارند تا میوه شب عید با قیمت منصفانه و کیفیت مطلوب به دست مردم شریف آذربایجان شرقی برسد.

کد خبر 6775339

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها