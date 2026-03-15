آغاز توزیع میوه ایام پایانی سال در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر رنجگران، مدیر تعاون روستایی اذربایجن شرقی روز یکشنبه در جریان بازدید از سردخانهها و مراکز ذخیره میوه پایان سال، از تأمین مجموعاً ۶۵۰ تن میوه برای این طرح خبر داد.
وی با اشاره به جزئیات ذخیرهسازی گفت: برای تأمین نیاز مردم استان در ایام پایانی سال ، ۳۵۰ تن پرتقال تامسون از استان مازندران توسط مباشر و اتحادیه تعاون روستایی خریداری و ذخیرهسازی شده است.
همچنین ۳۰۰ تن سیب نیز از تولیدات داخلی استان و با مشارکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی تأمین گردیده است.
مدیر تعاون روستایی استان همچنین از فعالسازی ۳۷ غرفه عرضه در سطح استان خبر داد و اعلام کرد: ۱۵ غرفه از این تعداد در شهر تبریز مستقر شده و توسط شهرداری کلانشهر تبریز و شبکه تعاونیهای روستایی استان اداره میشود؛ ۲۲ غرفه دیگر نیز در شهرستانهای مختلف آذربایجان شرقی فعالیت خواهند داشت.
وی در پایان خاطرنشان کرد: سازمان جهاد کشاورزی و مدیریت تعاون روستایی استان با همکاری دستگاههای اجرایی ذیربط، نظارت دقیق بر کیفیت و قیمت محصولات عرضهشده را در دستور کار دارند تا میوه شب عید با قیمت منصفانه و کیفیت مطلوب به دست مردم شریف آذربایجان شرقی برسد.
