اکبری: مساجد مسئول تربیت نیروهای مخلص برای دفاع از کشور است

به گزارش خبرنگار مهر سردار حسین اکبری ظهر یک شنبه در آیین بیعت ارکان مساجد خراسان شمالی با ولی امر مسلمین حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای که در حسینه ای شهدا برگزار شد با اشاره به حساسیت شرایط کنونی کشور گفت: دفاع امروز ملت ایران، صرفاً یک جنگ منطقه ای یا منازعه سیاسی نیست، بلکه جنگی آخرالزمانی برای دفاع از اصل اسلام و قرآن در برابر جبهه استکبار به رهبری آمریکا است.

وی با استناد به اظهارات مقامات آمریکایی که از نبرد با ایران به عنوان "نبرد آخرالزمان" یاد می‌کنند، تصریح کرد: هدف دشمن از این تقابل، جلوگیری از زمینه‌سازی برای تاخیر انداختن ظهور امام زمان (عج) است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، به نقش حیاتی مساجد به عنوان مهم‌ترین سنگر مقابله با جنگ نرم دشمن پرداخت و گفت: قدرت نرم این ملت، همان ایمان و عشق به اهل بیت (ع) است که در مساجد و هیئت‌ها تولید و تکثیر می‌شود.

فرمانده سپاه حضرت جواد الائمه خراسان شمالی به وظیفه مهم ائمه جماعات، فرماندهان پایگاه‌ها و هیئت امنای مساجداشاره کرد و گفت: شما مسئول تربیت نیروهای مخلص برای دفاع از کشور هستید. همانگونه که دیروز از همین مساجد، رزمندگانی برای جبهه‌های حق علیه باطل تربیت شدند، امروز نیز باید از همین پایگاه‌ها، متخصصان و مجاهدان فی‌سبیل‌الله برای مقابله با تهدیدات نوین، از جمله جنگ‌های الکترونیک و هوافضا، پرورش یابند.

وی در پایان از ارکان مساجد خواست با حضور پرشور و هوشمندانه در صحنه‌های خیابانی از رزمندگان اسلام در سپاه، ارتش و نیروهای امنیتی حمایت کنند.