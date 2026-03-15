به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رضا براتی‌زاده شامگاه یک‌شنبه در اجتماع شبانه مردم بجنورد در میدان آیینی شهید بجنورد به ستون پنجم و مزدوران دشمن در داخل کشور هشدار داد و تصریح کرد: متاسفانه یک عده مزدور و وطن فروش هستند که به دشمن خدمت می کنند، لذا هشدار می دهم که دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی ما مراقب تحرکات آنها هستند

وی از دادستان‌های عمومی و انقلاب شهرستان‌ها به ویژه دادستان مرکز خراسان شمالی خواست ضمن صدور دستورات قضایی قاطع تدابیری اتخاذ و تمهیداتی فراهم نمایند تا هم این مزدوران و هم اموال آنها حسب مورد شناسایی، بازداشت و توقیف و مصادره شود.

رئیس کل دادگستری خراسان شمالی گفت: به زودی سایه سنگین این ابر تاریک و سیاه از سر کشور ما و مردم ما خواهد رفت و پیروزی از آن ملت و روسیاهی برای این مزدوران خواهد ماند.

حجت‌الاسلام براتی‌زاده با اشاره به در پیش رو بودن چهارشنبه پایان سال از مردم خواست ضمن حفظ هوشیاری خود، مواظب توطئه‌های احتمالی دشمنان باشند.

رئیس کل دادگستری خراسان شمالی تصریح کرد: دشمن این مناسبت را به عنوان یک رمز عملیات قرار داده لذا خانواده‌ها مواظب فرزندان خود باشند و با توجه به شرایط موجود با مأموران انتظامی، امنیتی و اطلاعاتی نهایت همکاری را داشته باشند.