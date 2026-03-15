رستمی: واحدهای تولیدی و صنعتی در حال فعالیت هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رستمی در تشریح نتایج بازدیدهایی که از واحدهای تولیدی و صنعتی برخی نقاط کشور داشته است، گفت: نتیجه بررسی‌ها نشان داد که واحدهای تولیدی و صنعتی طبق روال گذشته در حال فعالیت هستند و فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی در کشور در حال انجام است و مشکل خاصی در این زمینه وجود ندارد.

نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این واحدها همچنان فعال هستند و تاکنون مشکل خاصی برای تامین مواد اولیه نداشته اند.

این نماینده مجلس یادآور شد: تاکنون اقدامات لازم از سوی مسئولان مربوطه جهت تسهیل فعالیت‌های واحدهای صنعتی و تولیدی کشور انجام شده و همکاری لازم را در این زمینه داشته اند و دستگاه های نظارتی نیز به صورت مستمر در حال رصد بازار هستند.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در اینجا لازم است از مسئولان مربوطه هم در دستگاه های اجرایی و هم نظارتی تشکر کنیم که به گونه‌ای مدیریت کرده‌اند که هیچ مشکلی در زمینه هم تامین مواد اولیه برای واحدهای تولیدی و صنعتی و هم تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم در این شرایط حساس کشور ایجاد نشود.